Il mercato estivo continua a intrecciare le strategie delle grandi del calcio italiano. Tra Juventus e Roma ad esempio, potrebbe crearsi un braccio di ferro per Brahim Diaz, fantasista marocchino del Real Madrid. L'Inter intanto, sarebbe tornata sulle tracce di Kayode, ex Fiorentina ora nel Brentford.

Brahim Diaz tra Juventus e Roma, Spalletti riceve due risposte negative

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, la Roma sarebbe pronta a inserirsi nella corsa a Brahim Diaz, uno dei principali obiettivi individuati dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo.

Luciano Spalletti considererebbe il fantasista spagnolo un profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità sulla trequarti, ma i giallorossi potrebbero sfruttare un argomento importante: la partecipazione alla prossima Champions League.

Molto dipenderà però dalle decisioni del giocatore e dai piani del Real Madrid. Al momento Brahim preferirebbe restare in Spagna, ma il quadro potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Con l'arrivo ormai imminente di José Mourinho sulla panchina delle Merengues, il club dovrà fare valutazioni approfondite sul reparto offensivo. Oltre al rientro di Nico Paz dall'esperienza al Como, Florentino Perez sarebbe infatti pronto a regalare un grande colpo offensivo da oltre 150 milioni di euro.

Una situazione che rischia di congestionare ulteriormente l'attacco madridista e che potrebbe aprire alla cessione di Brahim Diaz per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Inter, Palestra resta il sogno: attenzione alla pista Kayode

In casa Inter prosegue invece la ricerca del sostituto di Denzel Dumfries. Marco Palestra continua a essere uno dei nomi più graditi alla dirigenza nerazzurra, tanto che lo stesso Giuseppe Marotta ha recentemente confermato l'interesse per il giovane esterno dell'Atalanta, sottolineando però come il giocatore sia seguito da numerosi club.

Proprio per questo motivo alla Pinetina si starebbero valutando soluzioni alternative. Una delle candidature che avrebbe acquisito forza nelle ultime ore sarebbe quella di Michael Kayode, nome già sondato dai nerazzurri un anno fa.

Il classe 2004, reduce da una positiva esperienza al Brentford dopo la crescita alla Fiorentina, verrebbe considerato un profilo in grado di raccogliere l'eredità di Dumfries grazie alle sue qualità atletiche e alla capacità di spingere sulla fascia destra.

L'ostacolo principale resta rappresentato dal costo dell'operazione. Il club inglese valuterebbe infatti Kayode attorno ai 40 milioni di euro, una cifra superiore rispetto a quella necessaria per altri profili monitorati dall'Inter come Dodò.