Le grandi manovre del mercato estivo stanno entrando nel vivo e fra le protagoniste di questo inizio giugno, vorrebbe emergere la Juventus, che vedrebbe in Alexander Soloth il centravanti ideale da cui ripartire. L'Atletico Madrid però non farà sconti per il gigante norvegese, seguito peraltro anche dal Milan. Intanto l'Inter avrebbe definitivamente abbandonato la pista per Manu Koné, centrocampista della Roma.

Juve, Sorloth resta nel mirino ma l'Atletico chiede 30 milioni

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, l'Atletico Madrid sarebbe disposto ad ascoltare offerte per Alexander Sorloth durante questa sessione estiva.

Il centravanti norvegese, classe 1995, rappresenta uno dei profili più apprezzati sul mercato internazionale grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla capacità di garantire un importante contributo realizzativo.

La valutazione fissata dai Colchoneros oscillerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra significativa ma ritenuta comunque accessibile da diversi club europei. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, che avrebbe individuato proprio nell'attaccante scandinavo uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia la concorrenza non manca. Sulle tracce di Sorloth sarebbero infatti presenti anche Milan, da tempo a caccia di un numero 9 titolare, Newcastle ed Everton, pronte a inserirsi qualora la trattativa dovesse entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Koné si allontana dall'Inter, la Roma punta sul Mondiale

Se la Juventus guarda con attenzione al mercato degli attaccanti, in casa Inter sembra invece raffreddarsi sensibilmente la pista che conduce a Manu Koné. Il centrocampista francese continua a essere considerato uno dei talenti più interessanti nel panorama europeo, ma la valutazione fissata dalla Roma avrebbe scoraggiato definitivamente eventuali tentativi da parte dei nerazzurri.

A Trigoria, infatti, il classe 2001 verrebbe valutato non meno di 50 milioni di euro. Una richiesta che rende complicata qualsiasi operazione tra club italiani e che, al contrario, potrebbe favorire l'inserimento delle grandi società inglesi. Dalla Premier League sarebbero già arrivati i primi segnali di interesse, con diversi osservatori pronti a seguire da vicino il centrocampista nelle prossime settimane.

La strategia della Roma, salvo necessità, appare piuttosto chiara: attendere il Mondiale e sperare che le prestazioni di Koné con la Francia possano far aumentare ulteriormente il suo valore di mercato. Considerando che i Bleus vengono indicati tra i principali candidati alla vittoria finale, una competizione da protagonista potrebbe trasformare il centrocampista in uno dei pezzi più pregiati dell'intero panorama europeo.