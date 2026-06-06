Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube di calciomercato e partendo dal Milan ha detto: "La situazione di Rangnick non è facile, sia dal punto di vista della federazione austriaca sia per quanto concerne la posizione dello stesso CT. Siamo infatti a pochi giorni dall'inizio del mondiale e quindi per Rangnick è una posizione piuttosto scomoda quella che si sta creando, anche perché il tecnico ha fatto delle richieste per rinnovare il contratto con la sua nazionale e gli sono state accettate tutte in toto.

Bisognerà quindi capire cosa vorrà fare l'austriaco nei prossimi anni della sua carriera e anche cosa vorrà fare Cardinale e sarà disposto eventualmente a soddisfare ogni richiesta di Rangnick"

Torino, Moretto: 'Non mi sento di fare il nome di Aquilani per la panca dei granata'

Trattando il tema allenatori Moretto ha poi parlato del Torino: "Il nome di Aquiliani non è un profilo che mi sento di associare al nome del Torino e questo non perché non ci siano state le possibilità ma perché ho sempre saputo che il tecnico romano aveva un piede e mezzo sulla panchina del Sassuolo. I neroverdi hanno sempre creduto in lui e hanno spinto per convincerlo. Per questo la trattativa fra il club emiliano e Aquiliani procede a gonfie vele, mancano giusto un paio di dettagli ma siamo sempre più vicini allo sposalizio fra le parti".

Juventus, Moretto è chiaro: 'Solo rumors su Maignan, cosi come la pista per Kim, poco percorribile'

Il giornalista ha infine concluso parlando della Juventus: "I rumors Maignan-Juve del passato non era cosi infondati, perché ricordo che il club bianconero contattò il portiere francese già lo scorso gennaio, quando non si sapeva se la sua avventura con il Milan sarebbe proseguita o meno. Già all'epoca la società piemontese aveva messo sul piatto cifre importanti per il transalpino che poi sappiamo essersi legato al "Diavolo" fino al 2031. Quelli usciti oggi invece li definirei più dei rumors, perché non mi risulta che ci sia qualcosa fra le parti e che la Juventus stia contemplando di aprire alla pista per Maignan.

Piuttosto i bianconeri hanno due piste vive attualmente, quella per il "Dibu" Martinez dell'Aston Villa e quella per Vicario del Tottenham. Kim-Juve? Il coreano può essere anche un pallino di Luciano Spalletti ma mi dicono che per costi complessivi, è una pista poco percorribile":