Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato lo United non sarebbe convinto di pagare il riscatto da 20 milioni di euro già stabilito con la Fiorentina per Sofyan Amrabat.

Se il marocchino dovesse tornare nel club toscano, allora la Juventus potrebbe a sua volta proporre uno scambio che prevedrebbe la permanenza di Athur in viola per il passaggio alla Continassa proprio di Amrabat.

Juve, se Amrabat dovesse tornare a Firenze in estate, Giuntoli penserebbe ad Arthur come pedina di scambio per acquisirlo

Sofyan Amrabat sta vivendo una stagione piuttosto complicata in Premier League con la maglia del Manchester United ed i soli 616 minuti di gioco distribuiti in appena 12 match di campionato sono la testimonianza di una scarsa fiducia da parte di Ten Hag nei suoi confronti.

I "Red Devils" da indiscrezioni di giornata, non avrebbero dunque intenzione di riscattare il marocchino per la cifra già concordata con la Fiorentina in estate, vale a dire 20 milioni di euro. Amrabat a giugno potrebbe di conseguenza tornare nel club toscano, una circostanza che non farebbe felice il presidente Commisso ma che starebbe attraendo la Juventus. Il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli, già nella scorsa sessione di rafforzamento avrebbe provato ad acquisire il centrocampista classe '96 e in estate potrebbe tornare alla carica con un asso nella manica, Arthur Melo. Il regista brasiliano, attualmente in prestito dalla Juventus alla Fiorentina, avrebbe un costo di cartellino paritario a quello di Amrabat: l'idea di Giuntoli sarebbe quindi quella di lasciare il calciatore sudamericano nelle mani di Vincenzo Italiano e portare alla Continassa il marocchino senza spendere soldi di cartellino.

Una soluzione che renderebbe potenzialmente felici tutti, in quanto anche i viola gradirebbero continuare con Arthur non avendo però la possibilità di riscattarlo per la cifra richiesta dalla Juventus.

Come giocherebbe la Juventus con l'innesto di Amrabat

La Juventus, qualora riuscisse ad acquisire Amrabat, andrebbe a mettere in rosa un calciatore completo e duttile: il marocchino nasce infatti come interno di centrocampo ma in carriera e con la nazionale ha saputo dimostrare di saper giocare anche come mezz'ala e mediano puro.

In casi eccezionali inoltre, Amrabat ha vestito anche i panni del terzino sinistro, confermando una propensione per la corsa, il sacrificio e la fase difensiva. Il classe '96 alla Juventus andrebbe quindi di norma a prendere il posto di uno tra Adrien Rabiot o Weston McKennie, con la possibilità di intercambiarsi con Manuel Locatelli in cabina di regina e persino sulla fascia con Filip Kostic o Andrea Cambiaso.