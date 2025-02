Nelle scorse ore l'ex calciatore Zvonimir Boban ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'eliminazione del Milan per mano del Feyenoord in Champions League. Il croato ha indicato in particolare Theo Hernandez come principale colpevole del risultato negativo ottenuto dai rossoneri, soprattutto per l'espulsione subita dal francese per simulazione.

Zvonimir Boban si scaglia contro Theo Hernandez: 'Colpa sua se la squadra è uscita in Champions League'

L'ex calciatore Zvonimir Boban è stato ospite presso gli studi di Sky Sport nelle scorse ore e parlando dell'eliminazione dai playoff di Champions League incassata dal Milan per mano del Feyenoord ha detto senza tanti giri di parole: "I rossoneri hanno buttato via tante partite in questa stagione ed effettuato tante scelte sbagliate, sia della società che dei giocatori.

Adesso è arrivato il momento di tirare le somme ed il Milan è uscito dalla Champions League e non ha mai fatto vivere ai propri tifosi una stagione di livello. Questo club non si può permettere di uscire dalla massima competizione europea contro il Feyenoord e di non partecipare alla lotta scudetto. Poi è chiaro che nello specifico con gli olandesi il grande colpevole è Theo Hernandez perché la squadra, compreso lui, stava giocando benissimo e invece paga quella simulazione. Sono anni che lo fa e si merita questo trattamento".

Boban ha continuato: "In questo caso Theo ha trovato Marciniak, un arbitro esperto e con gli attributi che ha visto quello che il francese ha combinato ed lo ha mandato sotto le docce.

Li la partita cambia radicalmente, seppur dopo il Milan avrebbe potuto giocarsela meglio anche con i cambi. Ad esempio penso che Jimenez non può stare fuori, perché qualcuno la palla li davanti la deve portare. Dispiace perché il primo tempo i rossoneri l'hanno giocato davvero bene".

Infine l'ex calciatore croato ha detto: "La Coppa Italia non salva una stagione, il Milan deve giocare per lo scudetto e fare bene in Champions.

La Supercoppa? Ma lasciate stare, la Supercoppa non si doveva nemmeno giocare, è un torneo ridicolo che si gioca in quattro e dovevano giocare in due, lasciamo proprio stare".

I tifosi del Milan rispondono a Boban: 'Un disastro iniziato proprio con l'addio di Zvonimir'

Le parole di Boban hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi del Milan: "Il disastro a Milanello è iniziato quando se ne è andato proprio Zvonimir.

Lui grande conoscitore di calcio, già grande dirigente e cuore rossonero. La mazzata finale è stato il licenziamento di Maldini, lui era il Milan" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Boban analisi perfetta. Che errore cedere Tonali e non Theo. Errore grandissimo. Con Tonali queste partite le vinci anche con l’uomo in meno".