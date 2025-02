La Juventus è pronta ad affrontare una delle sfide più delicate della stagione in Champions League. Nella serata di mercoledì 19 febbraio i bianconeri sono attesi ad Eindhoven per sfidare il PSV, un match che, secondo Antonello Cuccureddu, ex giocatore della Juve, non sarà affatto facile. In un'intervista a Il Sussidiario.net, l'ex difensore ha analizzato vari aspetti del confronto, sottolineando come la Juventus, pur superiore tecnicamente, dovrà essere concentrata e compatta per avere la meglio sugli olandesi.

La difficoltà della partita contro il PSV

Il PSV non è la "solita" squadra olandese, secondo Cuccureddu, quindi la Juventus dovrà affrontarla con la giusta mentalità. Nonostante i bianconeri abbiano un bagaglio tecnico superiore rispetto agli avversari, gli olandesi cercheranno di fare leva su fisico, grinta e dinamismo. Una strategia diversa da quella tradizionale delle squadre dei Paesi Bassi, che puntano maggiormente sul gioco veloce e tecnico. Cuccureddu avverte che in Europa non c’è mai nulla di scontato, e che ogni partita è una battaglia, indipendentemente dalle differenze tecniche. "Se la Juventus riuscirà a giocare da Juve, il risultato potrebbe essere a favore dei bianconeri", ha dichiarato.

L'importanza della continuità per la Juve

Uno dei temi principali sollevati da Cuccureddu riguarda la necessità per la Juventus di mantenere la continuità nelle sue prestazioni. Dopo una prima parte di stagione altalenante, con troppi alti e bassi, i bianconeri devono riuscire a trovare una stabilità che finora è mancata. La vittoria contro l’Inter ha sicuramente dato un grande impulso a livello morale, ma come sottolineato dall'ex calciatore, ora è fondamentale confermarsi e dimostrare di saper giocare al meglio.

Yildiz e la forza del collettivo bianconero

L’attenzione dei tifosi si concentra anche sul giovane talento Yildiz, ma Cuccureddu mette in chiaro che il successo della Juventus dipenderà dalla prestazione collettiva. "Yildiz può essere determinante, ma ogni giocatore dovrà dare il massimo", ha spiegato l’ex difensore.

Juventus a caccia del passaggio del turno

A otto giorni dalla gara di andata, in cui la Juventus ha prevalso per 2-1 grazie ai gol di Weston McKennie e Samuel Mbangula, mentre Ivan Perisic aveva temporaneamente pareggiato, bianconeri e PSV si ritrovano di nuovo di fronte.

Il destino della qualificazione è ancora in bilico, ma la formazione di Thiago Motta, in Olanda, avrà a disposizione due risultati favorevoli su tre: pareggio e vittoria. Se dovesse perdere con un solo gol di differenza, si andrebbe ai tempi supplementari. La partita si gioca mercoledì 19 febbraio alle ore 21.