Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato riferite su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe chiesto informazioni all'Atalanta per Ademola Lookman, esterno offensivo che il club bergamasco valuterebbe circa 60 milioni di euro. Per Di Natale inoltre la società bianconera ed il PSG avrebbero già fissato un incontro per parlare del riscatto di Kolo Muani.

Juventus, Di Natale: 'Il club bianconero ha chiesto di recente informazioni per Lookman, l'Atalanta lo valuta 60 milioni'

Il giornalista Mirko Di Natale ha scritto un messaggio sul proprio account X rivelando l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Ademola Lookman: "Il club bianconero ha chiesto di recente informazioni per Ademola Lookman.

L'Atalanta lo valuta almeno 60 milioni di euro. L'Arsenal e Chelsea sono tra i club di Premier League attualmente più attivi su di lui. L'attaccante non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma oggi considera molto la possibilità di poter tornare in Premier League". La notizia rivelata da Di Natale sul presunto interesse della Juventus per Lookman va ad aggiungersi a quelle indiscrezioni che porterebbero il club bianconero intenzionato ad acquisire un nuovo esterno offensivo per l'estate del 2025. In merito a questo, si parlerebbe anche di un forte interesse da parte del ds Cristiano Giuntoli per il profilo di Karim Adeyemi, laterale tedesco dato in uscita dal Borussia Dortmund.

Di Natale ha poi fatto riferimento ad una seconda trattativa che potrebbe coinvolgere la Juventus nella prossima estate: "Dal momento in cui si è raggiunti l'accordo a gennaio, Juve e PSG hanno già in programma - nei prossimi mesi - un contatto per parlare di Randal Kolo Muani.

L'intenzione sarà quella di trattare il suo acquisto a titolo definitivo. L'impatto dell'attaccante francese in maglia bianconera è stato gargantuesco: 5 gol in 3 partite".

Juventus, i tifosi rispondono a Di Natale: 'Basta prendere calciatori che rendono solo all'Atalanta'

L'indiscrezione rivelata dal giornalista Di Natale su Lookman non ha scaldato particolarmente i tifosi della Juventus sul web, che dopo aver visto lo scarso rendimento di Koopmeiners in bianconero, non sarebbero particolarmente convinti di acquisire ancora elementi dalla società bergamasca.

"Fortissimo li come Koopmeiners, con 60 milioni ce ne sono giocatori top nel mondo, basta rischiare nuovamente per un calciatore dei Bergamaschi che poi non rendono altrove" scrive un utente su X. Un altro sulla falsa riga del precedente aggiunge: "E' fortissimo ma spero vada in Premier. Perché altri 60 milioni all'Atalanta con il rischio che diventi un brocco di colpo anche basta".