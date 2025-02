Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio della Juventus, sottolineando come secondo lui Thiago Motta stia mostrando grandissime difficoltà nel dare alla squadra bianconera un gioco efficace.

Inoltre secondo quanto riferito dal giornalista Riccardo Trevisani ai microfoni di Pressing, la formazione bianconera dovrebbe attuare una netta crescita rispetto alla prestazione contro il Como per riuscire a dare un senso alla stagione.

Juventus, Orlando: 'Vedo un Motta in difficoltà, non capisco il gioco della sua squadra'

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni della trasmissione TMW Radio e riferendosi al tecnico della Juventus ha detto: "È un Motta in difficoltà, che si è dovuto adeguare a un pensiero che non è il suo e necessita di più tempo, di situazioni che la Juve non ti permette.

E credo che questo stia innervosendo lui, che non può lavorare come vorrebbe. Si vede che la squadra non è serena come lui". Sulla mancata evoluzione del gioco in casa bianconera, Orlando ha aggiunto: "Questa Juve non riesco più a capirla, che gioco ha, lo stesso Koopmeiners dove deve essere messo in campo. C'è troppa confusione".

L'ex calciatore restando in tema Juventus ha poi suggerito al club bianconero di cedere prima possibile Dusan Vlahovic per puntare tutto su Kolo Muani. Questo sia perché il serbo non sarebbe riuscito ad instaurare un rapporto di fiducia con Motta sia perché il club bianconero avrebbe comunque intenzione di lasciarlo andare per abbassare il monte ingaggi.

Riferendosi all'Inter e alla sfida con la Fiorentina, Orlando ha poi sottolineato come i nerazzurri dovrebbero affrontare la gara contro i viola mostrando una rabbia agonistica sicuramente superiore rispetto a quanto mostrato nel ko incassato qualche giorno fa dagli uomini di Simone Inzaghi.

Infine l'ex calciatore ha parlato del Napoli e del momento complesso che sta attraversando la compagine di Antonio Conte: per Orlando, il gol segnato nei minuti di recupero da Angelino avrebbero recato più danni del previsto alla squadra partenopea che anche ieri non è riuscita ad avere la meglio pareggiando contro l'Udinese.

Juventus, Trevisani: 'Se la squadra bianconera gioca come contro il Como non vincerà tante partite'

Delle difficoltà che sta incontrando la Juventus ha parlato ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing anche il giornalista sportivo Riccardo Trevisani: "Il mio pensiero è che giocando come ha giocato a Como la Juve non può vincere tante partite, per questo è chiaro che adesso Motta deve cercare di capire quali siano state le lacune della squadra e porvi rimedio. Personalmente rinuncerei a Nico Gonzalez e anche a Koopmeiners, forse in questo momento sarebbe meglio tenere in campo Thuram".