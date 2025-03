Il pareggio ottenuto da Napoli ed Inter nello scontro diretto del Maradona può permettere alla Juventus di accorciare ulteriormente sul primo posto in classifica. Per fare questo i bianconeri dovranno però vincere tra le mura amiche e di lunedì sera contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Una possibilità di cui ha parlato su Youtube anche il giornalista Gianni Balzarini.

Napoli-Inter finisce in pareggio ed ora la Juventus può davvero andare a -6 dalla vetta della classifica

Nella giornata di ieri è andato in scena Napoli-Inter, big match che vedeva la prima e la seconda in classifica affrontarsi in una gara che avrebbe potuto segnare un punto decisivo per la corsa scudetto della stagione 2024/25.

L'1 a 1 finale che ha chiuso le contese ha invece rinviato il tutto, lasciando le distanze invariate tra le squadre e l'amaro in bocca alle due tifoserie, che speravano nel sorpasso o nell'allungo decisivo. Come si dice in questi casi però, dei due litiganti il terzo gode e nello specifico chi potrebbe beneficiare del pareggio tra la formazione campana e quella lombarda sarebbe la Juventus: la compagine bianconera sarà attesa lunedì sera da una sfida sulla carta non proibitiva e che la vedrà contrapporsi fra le mura amiche contro l'Hellas Verona. 3 punti messi in palio che se venissero conquistati darebbero la possibilità ai bianconeri di andare a soli 6 punti dalla prima in classifica. Un dato quasi paradossale se si pensa alla stagione finora effettuata dalla formazione guidata da Thiago Motta e se si abbina alle tantissime critiche che i tifosi della Juventus stanno muovendo alla squadra.

Proprio in merito a questo ha fatto discutere la scelta di una parte della curva bianconera di restare fuori dallo stadio e non presenziare nella gara contro l'Hellas Verona in segno di protesta nei confronti di una società poco presente e di una compagine non meritevole.

Juve, Balzarini: 'Una giornata pazza che può permettere ai bianconeri di prendere punti a Napoli, Inter ed Atalanta'

Della possibilità di accorciare sulla prima in classifica ha parlato su Youtube anche il giornalista Gianni Balzarini: "Un pomeriggio calcistico quello di ieri, che definirei pazzo. Non tanto per il pareggio tra Napoli e Inter, che poi tra l'altro è maturato negli ultimi minuti, quanto per il pareggio tra Atalanta e Venezia.

In merito a questo si sono create delle condizioni pazzesche in vista di Juve Verona di lunedì sera. La formazione bianconera ha questa teorica possibilità di prendersi due punti su Atalanta, Napoli ed Inter".

Balzarini ha poi concluso: "Sono convinto che se fosse per i giocatori della Juve scenderebbero in campo adesso. Questa attesa ulteriore, cioè che va oltre la domenica, può avere paradossalmente l'effetto di creare troppa ansia, troppa tensione da attesa, troppa ansia da prestazione".