Nelle scorse ore il giornalista Romeo Agresti ha parlato su Youtube della Juventus e di quei calciatori da cui il club bianconero dovrebbe ripartire nella prossima stagione per avere una base di livello. Secondo Agresti quindi, la vecchia signora avrebbe l'obbligo di trattenere 4 big, Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Khéphren Thuram e Kenan Yildiz.

Agresti: 'Ripartirei da Kalulu, Bremer, Thuram e Yildiz, gli altri se vanno non mi toglieranno il sonno'

Il giornalista Romeo Agresti ha registrato un nuovo video sul proprio canale Youtube e parlando della rosa della Juventus ha detto: "Io sono molto deluso dai calciatori perché pensavo che qualcuno potesse essere a inizio stagione un po' più avanti nel percorso di crescita.

Pensavo anche che molti calciatori arrivati potessero dire la loro in maniera veemente, invece chi più chi meno sono stati tutti delle delusioni. E se mi chiedeste di scegliere quattro calciatori da cui ripartire e che secondo me devono, non dovrebbero, devono rimanere alla Juve per fare in modo che si possa costruire attorno a questi calciatori qualcosa di importante io ho cito Pierre Kalulu, Gleison Bremer, che Thuram e Kenan Yildiz. Questi per me sono i quattro giocatori incedibili, sono i quattro che hanno dimostrato di meritare la Juventus. Per il resto, se qualcuno dovesse partire o ben più di qualcuno, sicuramente il sonno non mi verrebbe tolto".

Agresti ha poi parlato delle insidie che potrebbe nascondere la partita col Monza: "La gara coi brianzoli è proprio la gara della dignità, cioè se la vinci hai fatto il tuo, ma se non la vinci, perciò la pareggi o addirittura la perdi, allora hai davvero poca dignità calcistica.

E siccome anche battere il Monza oggi significherebbe pressoché zero in vista della corsa Champions, perché fino all'ultima curva e fino all'ultima partita veramente non sapremo che fine faremo, credo ci debba essere un po' di amor proprio e rispetto nei confronti dei tifosi, sia per quelli che pagano il biglietto, gli abbonamenti che sono sempre presenti all'Allianz Stadium nella cattiva e nella buona sorte sia per quelli che poi guardano la partita da casa perché sono lontani. Ora bisogna dare dei segnali, perché se sbagli non c'è più spazio di manovra".

Juventus, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Ai quattro citati aggiungere anche Gatti'

Le parole di Agresti hanno acceso il dibattito fra i suoi followers: "Ai quattro calciatori citati,che potrebbero essere lo zoccolo duro per la prossima stagione, aggiungerei anche il buon Gatti che, ogni volta che è stato impiegato pur con i suoi limiti, ha dimostrato di avere a cuore i nostri colori", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Gli errori partono da lontano, sia da parte dirigenziale che di calciatori. Non si è creato un blocco, magari italiano, che portasse avanti i valori trasmessi dai vecchi".