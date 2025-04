Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle, la Juventus avrebbe messo nel mirino per il proprio attacco Mateo Retegui dell'Atalanta e Lorenzo Lucca dell'Udinese. Secondo la stessa Della Valle inoltre, il club bianconero non dovrebbe confermare neanche un attaccante attualmente in rosa.

Della Valle: 'Tra i nomi che piacciono ci sono anche Lucca dell'Udinese e Retegui dell'Atalanta'

La giornalista Fabiana Della Valle ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di due nomi nuovi accostati alla Juventus: "Il club bianconero si sta guardando attorno anche per mantenere una spina dorsale italiana, quindi non non c'è soltanto Tonali per il centrocampo nel mirino di Giuntoli, ma tra i nomi che piacciono ci sono anche Lucca dell'Udinese e Retegui dell'Atalanta.

Quest'ultimo, tra l'altro, è stato già sondato dai bianconeri prima che prendesse la strada di Bergamo, dove quest'anno sta facendo veramente molto bene a livello di gol. Ovviamente adesso costerebbe ben di più, però insomma è un giocatore che è da tempo nel mirino di Giuntoli e quindi potrebbe tornare di moda nel caso in cui appunto ci fosse la possibilità che lasci Bergamo".

La giornalista ha proseguito parlando di altri due nomi accostati alla Juve ma più complicati rispetto ai precedenti per costi: "Osimhen è il primo della lista, il preferito, però anche quello più costoso, perché a livello di clausola, ce n'è una di 80 milioni e più o meno il prezzo del cartellino è quello li. Poi c'é Lookman, per il quale ci vorrebbero meno soldi perché comunque l'Atalanta andrebbe a chiedere 50-60 milioni più o meno.

Detto questo, sappiamo quello che è successo quest'estate con Koopmeiners e bisognerà capire se la società bergamasca sarà veramente intenzionata a cedere un giocatore proprio ai bianconeri".

Della Valle ha poi parlato dei calciatori in probabile uscita dalla Juventus. "Kolo Muani è stato preso a gennaio dal PSG con una formula del prestito oneroso ma secco e quindi molto probabilmente tornerà indietro.

Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026, non ha intenzione di rinnovare e al momento non c'è in corso nessuna trattativa per prolungare il suo contratto. Inoltre lo stipendio del serbo toccherà quota 12 milioni nella prossima estate, una cifra che la Juventus non potrà permettersi e che quindi fa correre il rischio al club bianconero di perdere il calciatore a zero.

Infine Arek Milik, giocatore praticamente mai a disposizione né di Thiago Motta né tantomeno di Igor Tudor, perché non ha fatto neanche un minuto e neppure una convocazione dall'inizio della stagione. Il polacco ancora non è scadenza di contratto, ma probabilmente la Juve troverà una soluzione per la rescissione"

Juve, i tifosi rispondono a Della Valle: 'Retegui o Lucca sarebbero due flop'

I tifosi hanno ascoltato le indiscrezioni di Fabiana Della Valle e risposto ai nomi proposti dalla giornalista: "Ma Giuntoli non era quello che scova giocatori sconosciuti che poi esplodono? Vedi Kvara ad esempio. Basta con Retegui o Lucca, sarebbe un flop", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Siamo sicuri che Retegui possa fare bene come quest’anno? Lucca invece ci potrebbe stare, perché è una sorta di Matri ma meno forte".