La scorsa estate la Juventus ha deciso di investire con convinzione su Douglas Luiz, centrocampista brasiliano acquistato dall’Aston Villa. Un’operazione importante, voluta da Cristiano Giuntoli, che ha creduto nel classe ’98. Tuttavia, a quasi un anno di distanza dal suo arrivo a Torino, il bilancio della sua avventura in bianconero è tutt’altro che positivo. Prima sotto la guida di Thiago Motta, ma anche con l’arrivo di Tudor, il brasiliano ha giocato poco. Gli infortuni hanno limitato notevolmente la sua continuità, ma anche nei periodi in cui era fisicamente disponibile, il tecnico italo-brasiliano gli ha spesso preferito altri.

La frustrazione del giocatore è emersa chiaramente sui social: in risposta a un tifoso che lo accusava di essere venuto a Torino solo per pubblicare foto, in queste ore Douglas Luiz ha voluto chiarire la natura della sua stagione complicata. “Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, - ha scritto il centrocampista della Juventus sui social network - ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare”, ha scritto il brasiliano su Instagram, lasciando intendere che dietro ai suoi problemi fisici potrebbero esserci fattori non del tutto chiari o gestiti al meglio.

Lo sfogo di Douglas Luiz

Douglas Luiz ha scelto i social per raccontare quanto sia stata difficile per lui questa stagione.

Il numero 26 bianconero ha voluto sottolineare di aver trovato poco spazio anche quando non ha avuto problemi fisici: “Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto”. Un chiaro sfogo, che rivela il malessere di un calciatore arrivato con grandi aspettative e che si è ritrovato ai margini del progetto tecnico.

Con la stagione ormai vicina alla conclusione, resta da capire se Douglas Luiz riuscirà a trovare spazio nelle ultime partite, magari per rilanciare le proprie quotazioni in vista del futuro.

Nonostante le difficoltà, il centrocampista ha voluto lanciare un messaggio positivo ai tifosi: “Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!”.

Parole che testimoniano l’impegno e la voglia di reagire, nonostante tutto.

Futuro in bilico

L’ipotesi di un addio di Douglas Luiz in estate è concreta. La Juventus lo ha pagato una cifra importante e per lasciarlo partire servirà un’offerta che eviti una minusvalenza. Alcuni club di Premier League, campionato che conosce bene, sarebbero pronti a riportarlo in Inghilterra. Tra le possibilità emerse negli ultimi tempi ci sarebbe anche uno scambio col Newcastle con Sandro Tonali, operazione che consentirebbe alla Juventus di rilanciare il centrocampo con un profilo italiano e giovane e di liberarsi di un giocatore ormai fuori dai piani (tale operazione richiederebbe comunque un conguaglio economico da pagare da parte dei bianconeri). Molto dipenderà comunque anche da chi sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione.