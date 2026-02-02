Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato su Youtube quello è stato l'operato della Juventus in questo mercato di gennaio, soffermandosi sulle difficoltà palesate dai bianconeri nell'individuare l'attaccante: "Purtroppo la Juventus all'ultimo giorno di mercato si ritrova ad aver preso 2 di picche da tutti i centravanti ricercati. Sono stati 4 nello specifico i calciatori su cui i bianconeri hanno lavorato e se si fa mente locale si può risalire facilmente ai nomi di questi elementi. Si tratta di Mateta, di Kolo Muani, di En-Nesyri e di Icardi.

Quella bianconera però è una grande società e il gruppo di lavoro al suo interno non ha mostrato di essere all'altezza del nome del club che rappresenta. Perché sbagliare un obiettivo ci può stare, tutti commettiamo degli errori, ma non è accettabile che poi si buchi il secondo target per lanciarsi sul terzo e ancora dopo sul quarto. Secondo me non è un operato difendibile, quello dei dirigenti bianconeri e Spalletti, che aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, resta l'unico grande acquisto di questa società".

Pedullà: 'Quello che è successo con Mateta è grottesco'

Pedullà, parlando poi del Milan ha proseguito: "Quello che sta succedendo con Mateta lo ritengo piuttosto grottesco, anche perché poteva essere capita e immaginata prima.

Il club rossonero comunicherà quanto deve ma se hanno bloccato l'operazione, allora vuol dire che ci sono dei dubbi seri riguardo lo stato di forma del francese. Nel frattempo il Crystal Palace si è precipitata a prendere un sostituto del transalpino ma le problematiche emerse hanno bloccato tutto. Una vicenda gestita completamente da Furlani, nella quale il ds Igli Tare non ha messo becco. A volte ci dovremmo domandare perché un direttore sportivo resta tagliato fuori dalle trattative che in teoria dovrebbe portare avanti lui".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori sul web: "Cosa non è chiaro del fatto che la Juve non possa fare investimenti ora o che comunque non voglia farne, perché ancora non sa come finirà quest'anno?" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Da un professionista del settore come te mi aspetterei un'analisi relativa al mercato della Juventus, più onesta. La Juventus, specie in questo mercato di gennaio, definito difficile e complicato da tutti, non può fare altro che acquisizioni in prestito".