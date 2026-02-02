Il valzer delle punte continua ad animare le ultime ore di calciomercato e, ancora una volta, intreccia i destini delle big di Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Milan avrebbe deciso di abbandonare la pista che portava a Jean-Philippe Mateta, centravanti in uscita dal Crystal Palace. Una scelta maturata dopo giorni di contatti intensi e di una trattativa che, fino a poco tempo fa, sembrava destinata a chiudersi positivamente.

Il Milan si tira indietro: decisivo il nodo fisico

La dirigenza del Milan aveva individuato in Mateta un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo: fisicità, capacità di giocare spalle alla porta e un buon fiuto del gol.

Tuttavia, come rivelato da Sky Sport, il club avrebbe voluto vederci chiaro prima di affondare il colpo. Per questo motivo sarebbe stato inviato un medico di fiducia a valutare lo stato di salute del centravanti francese. Gli esiti dei controlli non avrebbero convinto pienamente la società rossonera, che a quel punto avrebbe scelto la linea della prudenza, decidendo di non proseguire nella trattativa. Una frenata improvvisa, che cambia gli scenari di mercato e lascia Mateta in una posizione di incertezza, proprio quando il suo futuro sembrava ormai definito.

Juventus pronta a tornare alla carica

Il passo indietro del Milan potrebbe però riaprire clamorosamente la porta alla Juventus. I bianconeri, infatti, avevano seguito Mateta con grande interesse per diversi giorni, salvo poi doversi arrendere di fronte alle elevate richieste economiche del Crystal Palace.

Ora, però, lo scenario è cambiato. Con il Milan fuori dai giochi e il tempo che stringe, la Juventus potrebbe decidere di tornare alla carica nelle ultime ore disponibili, provando a sfruttare la situazione per ottenere uno sconto dal club inglese. L’idea sarebbe quella di fare leva proprio sulla trattativa naufragata con i rossoneri, cercando di abbassare le pretese economiche del Palace e trovare una formula più sostenibile. Un tentativo estremo, ma non impossibile, che conferma come il mercato resti fluido fino all’ultimo minuto. Mateta, da obiettivo vicino a Milanello, potrebbe così diventare una concreta opportunità per Torino, dove Spalletti aspetta una punta da settimane.