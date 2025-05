Nelle scorse ore l'ex portiere Gianluigi Buffon è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e parlando del possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, si è detto particolarmente scettico del fatto che l'allenatore leccese possa lasciare il Napoli. Un argomento trattato su TMW Radio anche dal procuratore Davide Lippi.

Gianluigi Buffon avverte: 'Conte alla Juve? Io a differenza di molti non sono mai stato convinto che lasciasse Napoli'

L'ex portiere Gianluigi Buffon è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e parlando dell'indiscrezione che vorrebbero Antonio Conte pronto a valutare un ritorno alla Juventus ha detto: "Io a differenza di molti voi giornalisti non ero cosi convinto e non lo sono tuttora che lui lasci sicuramente il Napoli.

Perché alla fine Antonio è uno che ha quell'intelligenza e quell'intuito animalesco che gli fa capire immediatamente se il posto in cui si trova gli può prospettare delle vittorie in futuro o quanto meno essere competitivi per tentare di trionfare ancora. Secondo me anche il solo fatto che lui non abbia ancora dichiarato nulla ad oggi conferma ciò che ho sempre pensato. Che poi Conte possa essere un grandissimo allenatore e il profilo perfetto per certe situazioni che stanno vivendo determinate squadre, penso che lo confermi la sua storia personale".

Buffon ha poi glissato sulla domanda in merito agli obiettivi che dovrà perseguire la Juventus nella prossima stagione: "Non sono la persona giusta per rispondere a certe domande perché non faccio parte del club.

È sbagliato poi fare continui paragoni con quella che era la mia Juventus, parliamo di una squadra ormai che ha più di 20 anni alle spalle. Comunque in questa stagione i bianconeri sono riusciti a centrare l'obiettivo minimo che era la Champions, una cosa che ad un certo punto non era neanche cosi scontata. Dopo il KO col Parma infatti avevo visto una squadra spenta e invece alla fine ce l'hanno fatta".

Buffon, in qualità di capo delegazione della nazionale italiana, ha infine parlato del prossimo mondiale: "C'é grande attesa e un po' di curiosità ma solo una cosa è certa, il nostro obiettivo è parteciparvi. Quindi vogliamo qualificarci senza se e senza ma. I giocatori che parteciperanno alla finale di Champions arriveranno sicuramente un po' stanchi alle gare di qualificazione di giugno, ci sta, ma sono calciatori di altissimo livello e questo comporta la loro capacità di gestire le energie sia fisiche che mentali".

Davide Lippi: 'È un fenomeno, non mi stupirei se restasse a Napoli'

Anche il procuratore Davide Lippi ha parlato a TMW Radio di Conte dicendo: "E' un fenomeno e c'è poco da dire: quello che pensa ce l'ha nel cuore e nella testa solo lui, nessuno può dirlo. Io ho avuto tanti atleti e familiari che hanno vinto scudetti, ma mai niente di simile o di più bello degli ultimi giorni a Napoli. Credo che abbia lasciato il segno dentro di lui e non mi stupirei se rimanesse, è uno di pancia e di cuore".