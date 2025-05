Cercasi bomber in casa Juventus. L'addio ormai certo di Dusan Vlahovic obbliga il club bianconero ad acquistare un altro grande attaccante in questa finestra estiva di calciomercato.

Tra i profili apprezzati e seguiti dalla Vecchia Signora ci sarebbe anche Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta e capocannoniere del campionato italiano con 25 reti.

I bianconeri continuano a seguire Retegui, Mbangula e Savona nella trattativa

Dopo una stagione da assoluto protagonista con la Dea, il futuro del bomber italo-argentino potrebbe essere lontano da Bergamo.

La Juventus, viste le problematiche nell'arrivare a Victor Osimhen nel mirino dei club inglesi ma anche di quelli arabi, potrebbe infatti decidere di virare sul capocannoniere del campionato italiano, la cui valutazione si aggira attorno ai 50-55 milioni di euro.

Per abbassare le pretese economiche del club bergamasco, la Vecchia Signora potrebbe comunque decidere di inserire qualche contropartita tecnica come Nicolò Savona e Samuel Mbangula, entrambi graditi alla Dea e le cui valutazioni si aggirano attorno ai 20 milioni di euro. L'esterno belga sarebbe richiesto da diverse società estere, ma anche dal Bologna come possibile sostituto di Ndoye.

Molto di questa possibile trattativa dipenderà dal futuro dell'Atalanta, visto il sempre più probabile addio di Gasperini e di altri pezzi pregiati come Ederson e Lookman.

Il bomber della nazionale italiana rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus. L'ex Genoa è un bomber di assoluto livello ma si è imposto anche come attaccante di manovra capace di giocatore in diversi sistemi gioco, come il 4-3-3, il 3-4-2-1 e il 3-5-2 in coppia con un'altra punta.

Questione esterni: da Endrick a Kubo e Ndoye

Oltre ad un attaccante, la Juventus lavora anche per puntellare la batteria di esterni offensivi, visto il possibile addio di Conceicao che non dovrebbe essere riscattato dal Porto.

Il club bianconero sta lavorando su più tavoli, con il Football Director Cristiano Giuntoli che starebbe sondando il terreno per Endrick, talento brasiliano in forza al Real Madrid. Nonostante le enormi qualità tecniche, il classe 2006 non ha trovato molto spazio in questa stagione e per questo le Merengues potrebbero decidere di cederlo in prestito per aumentarne il minutaggio.

Un altro nome seguito dal club bianconero è quello di Takefusa Kubo, esterno giapponese in forza alla Real Sociedad. In questo caso, la trattativa appare più complicata vista la volontà del club spagnolo di cedere il calciatore solo a titolo definitivo per una cifra attorno ai 50 milioni di euro. Sullo sfondo rimane infine viva la pista che porta a Dan Ndoye, valutato attorno ai 40 milioni di euro dal Bologna.