Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale rivela l'indiscrezione di calciomercato secondo la quale Victor Osimhen avrebbe definitivamente declinato il corteggiamento della Juventus. Secondo Capuano inoltre tra pochi giorni ci dovrebbe essere l'incontro decisivo fra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per capire quale sarà il futuro del tecnico leccese.

Le parole di Capuano su Osimhen

In queste settimane media e giornalisti hanno scritto e parlato con insistenza di un possibile intreccio fra la Juventus e Victor Osimhen, nel quale il club bianconero sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni di euro per acquisirlo e nel quale il nigeriano avrebbe avuto come priorità la Vecchia Signora.

Nelle scorse ore però, sul social X, il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio che va in controtendenza rispetto alle voci degli ultimi giorni: "Osimhen ha definitivamente declinato l’offerta della Juventus. Non vuole andare a Torino e in estate lascerà il Napoli per una destinazione estera".

Capuano, in un secondo messaggio, ha poi scritto di un altro argomento particolarmente caldo in queste ore, il possibile futuro di Antonio Conte: "Dopo la fine del campionato ci sarà il vertice tra il leccese e Aurelio De Laurentiis. Il tecnico vuole un mercato da almeno 200 milioni con 8-9 inserimenti e monte ingaggi che cresce da 80 a 110 milioni oltre a garanzie sulle strutture.

Il presidente ascolterà e si è cautelato pensando ad Allegri e a Baroni in caso di addio".

Il giornalista, restando in tema Napoli ha poi aggiunto: "ADL sta lavorando in sinergia con la Questura di Napoli per aprire ai tifosi partenopei anche il settore ospiti per Napoli-Cagliari. L’idea è mandare i pochi sardi in un’altra zona del Maradona per avere tutto lo stadio a sostenere la squadra di Conte, destinando i biglietti in più a famiglie e bambini con problemi".

Juventus, i tifosi rispondono a Capuano: 'Se Oismhen non va a Torino è perché Conte non ce lo vuole'

Le parole di Capuano, specie quelle su Osimhen e la sua presunta decisione di rifiutare la corte della Juventus, hanno scatenato tantissime repliche di altrettanti tifosi sul web: "Se lo vuole la Juventus è ovvio che ci va anche a nuoto.

Se non andrà a Torino sarà perché è Conte (allenatore della Juve l'anno prossimo) che non lo considera" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Ma non c'è nemmeno mai stata un'offerta poi se veramente Giuntoli spende 80 milioni per Osimhen devono rinchiuderlo all'istante. Anzi facciamo che lo rinchiudono anche se non li spende".