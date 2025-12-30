La Juventus guarda a gennaio e inizia a muovere i primi passi in vista della finestra di mercato invernale. Uno degli obiettivi della dirigenza bianconera sarebbe chiaro: rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di sinistra capace di garantire alternative e rotazioni, permettendo a Kenan Yildiz di rifiatare nel corso di una stagione lunga e impegnativa.

Juventus, occhi su Maldini, esterno dell'Atalanta chiuso dalla concorrenza nel club bergamasco

Secondo quanto riportato nelle ultime ore su X dal giornalista Mirko Di Natale, un nome finito sul taccuino dell'amministratore delegato Damien Comolli sarebbe quello di Daniel Maldini.

Figlio d’arte del più celebre Paolo, il classe 2001 è attualmente in forza all’Atalanta, ma sta vivendo una stagione tutt’altro che semplice sotto la guida di Raffaele Palladino. Finora Maldini ha collezionato appena 10 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, per un totale di 358 minuti in campo e un solo gol realizzato: numeri decisamente inferiori alle aspettative.

Un rendimento condizionato anche dall’elevata concorrenza in nerazzurro, dove giocatori del calibro di Lookman, Pasalic e De Ketelaere occupano stabilmente le posizioni chiave del fronte offensivo. Un contesto che potrebbe spingere lo stesso Maldini a valutare un cambio di scenario, alla ricerca di maggiore continuità e spazio, magari proprio a Torino.

La Juventus, dal canto suo, starebbe valutando la possibilità di intavolare un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a giugno intorno ai 10 milioni di euro: una cifra considerata in linea con l’attuale valutazione del calciatore. Un’operazione sostenibile, che consentirebbe ai bianconeri di testare Maldini nel proprio sistema prima di un eventuale investimento definitivo.

Attenzione però alla concorrenza. Sul giocatore, infatti, non ci sarebbe soltanto la Juventus: anche la Lazio sarebbe alla ricerca di un rinforzo offensivo e avrebbe messo gli occhi su Maldini. Una possibile sfida di mercato che potrebbe accendersi nelle prossime settimane, rendendo il nome dell’attaccante uno dei più caldi in vista di gennaio.

Juventus, la clamorosa ipotesi di un ritorno in bianconero di Federico Chiesa

Il nome di Maldini non sarebbe l'unico scritto sul taccuino di Comolli, che anzi seguirebbe diversi profili per il mercato invernale. Fra questi ne apparirebbe uno davvero suggestivo, quello di Federico Chiesa: l'esterno italiano sta vivendo una situazione molto simile a quella di Maldini nel Liverpool, dove Slot lo impiega da comprimario in rare occasioni. Ecco perché il classe '97, spinto dalla volontà di accumulare minuti in vista del mondiale 2026, starebbe valutando la possibilità di lasciare i "reds" per i prossimi 6 mesi e di accomodarsi in una squadra che gli garantisca maggiore spazio. Fra le alternative, spunterebbe anche la Juventus, oltre che Napoli, Inter e Roma.