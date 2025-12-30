Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di Teun Koopmeiners. Secondo Pedullà, l'olandese sarebbe un flop totale per i bianconeri, che a fine anno potrebbero tirare le somme e capire se continuare insieme o cederlo.

Juventus, Pedullà: 'Presto arriverà l'ultima chiamata per Koopmeiners, il vero flop bianconero da un anno e mezzo'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus si è focalizzato su un calciatore bianconero: "Credo che prima o poi arriverà un'ultima chiamata per Teun Koopmeiners.

L'olandese è il vero flop della Juventus da un anno e mezzo a questa parte. Spalletti lo aveva rivitalizzato mettendolo in una posizione diversa ma credo comunque che alla fine di questa stagione verranno fatte delle valutazioni nei suoi confronti e si tireranno delle somme sul futuro del calciatore. Non è possibile infatti che l'allenatore gli ritagli addosso puntualmente un ruolo che non è suo per dargli serenità, perché quella dovrebbe darla lui alla squadra a suon di prestazioni".

Pedullà restando in tema Juventus ma parlando del mercato dei bianconeri ha poi detto: "Per assestare un colpo a centrocampo la società piemontese dovrebbe tirare fuori un extra-budget, che attualmente non è previsto.

La proprietà ha già investito, mentre per Frattesi, ad esempio, servirebbe evidentemente un sacrificio economico ulteriore. Non a caso si è smesso di parlare di scambio di prestiti, perché l'Inter dai 30 ai 35 per il calciatore. Peraltro il mediano romano è una mezz'ala di inserimento, mentre alla Juventus serve altro. Quindi se ci saranno occasioni particolari, magari Comolli le sfrutterà anche, ma l'extra budget non è previsto. La squadra dovrà andare avanti cosi come è".

Il giornalista ha concluso: "Oggi la Juventus in cassa ha poco e dovrebbe fare un'uscita improvvisa a gennaio per avere la disponibilità necessaria. Ovviamente non posso prevedere se John Elkann, come ha già fatto in passato per coprire certi buchi, abbia intenzione di intervenire nelle prossime settimane per regalare un extra-budget alla società, ma a oggi la situazione è questa".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Koopmeiners ormai ha fallito, va venduto'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Koopmeiners ormai ha fallito con la Juve, a parte l'intuizione di Spalletti sta dimostrando che non trova la giusta collocazione, quindi giusto vendere" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Alfredo sai benissimo che Spalletti sta dando la possibilità a Koop perché si è esposto ma la pazienza ha un limite e l'olandese va venduto sperando che ci sia qualche squadra lo prenda"