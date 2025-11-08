E' il tempo della decima giornata tra Parma e Milan. Lo stadio Ennio Tardini si prepara ad accogliere, sabato 8 novembre 2025 alle 20.45, una sfida dal fascino tradizionale. Due squadre che arrivano al confronto con umori e obiettivi diversi, ma entrambe alla ricerca di certezze. Il Milan è reduce dal successo sofferto contro la Roma, vogliono dare continuità a un momento di crescita che ha restituito fiducia al gruppo e a Massimiliano Allegri. I ducali di Carlos Cuesta, invece, cercano punti salvezza dopo alcune settimane complicate, ma con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà anche le grandi, come già accaduto in casa contro la Juventus.

La partita promette equilibrio e intensità. L'allenatore del Milan prevede una partita "brutta", ma molto tattica e fatta di concentrazione e propensione alla perfezione per entrambe le squadre. Il Milan dovrà evitare cali di concentrazione e gestire il ritmo per non concedere spazio alle ripartenze ducali, mentre il Parma proverà a colpire con ordine e velocità sugli esterni. Gli uomini di Allegri cercheranno di imporre il proprio palleggio, ma il pressing alto dei gialloblù potrebbe creare difficoltà in fase d’impostazione. Sarà fondamentale la gestione dei tempi di gioco e la capacità di sfruttare le palle inattive, elemento che in questa stagione ha spesso fatto la differenza per entrambe le squadre.

La partita chiuderà un ciclo per entrambe le squadre dato che nel weekend prossimo è prevista la sosta di campionato per far disputare le gare alle squadre nazionali.

L’atmosfera si preannuncia calda, con il Tardini sold out e un folto settore ospiti colorato di rossonero. Il Milan vuole dare continuità ai progressi delle ultime settimane, mentre il Parma insegue una vittoria che avrebbe peso specifico notevole nella corsa alla salvezza.

Per il Milan si tratta di un test importante per misurare la solidità di una squadra che ha ritrovato compattezza difensiva e spirito di sacrificio.

Allegri riparte dal suo collaudato 3-5-2, con Maignan tra i pali e il trio difensivo composto da De Winter, Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers a destra e Estupiñan a sinistra, chiamati a garantire copertura ma anche spinta offensiva. In alternativa al colombiano è pronto Bartesaghi. In mezzo al campo il tecnico rossonero punta su esperienza e qualità con Modric in cabina di regia, affiancato da Fofana e Ricci, due giocatori in grado di coniugare interdizione e inserimento. Davanti spazio al talento di Nkunku accanto a Leao, coppia chiamata a dare profondità e fantasia. Non saranno della partita Gimenez e Rabiot, entrambi ancora fermi ai box per infortunio, mentre Loftus-Cheek e Pulisic partiranno dalla panchina, pronti a subentrare nella ripresa per dare freschezza e imprevedibilità.

Il Parma, reduce da una sconfitta esterna che ha lasciato qualche rimpianto, vuole sfruttare il calore del Tardini per tornare a muovere la classifica. Cuesta conferma il suo 4-4-2 compatto e disciplinato, con Suzuki tra i pali e una linea difensiva composta da Delprato, Troilo, Valenti e Britschgi. A centrocampo, equilibrio e fisicità con Keita e Sorensen nella zona centrale, mentre Bernabé e Lovik presidieranno le corsie esterne con compiti di doppia fase. In attacco la coppia Cutrone–Pellegrino, un mix di aggressività e presenza fisica, rappresenta la principale minaccia per la retroguardia rossonera.

Out per infortunio Almqvist, Circati, Estevez, Frigan, Ondrejka e Oristanio, mentre Ordonez è squalificato. Panchina lunga ma giovane, con possibili inserimenti in corsa di Benedyczak, Hernani o Djuric per cambiare volto alla manovra offensiva.

L’arbitro del match sarà il signor Marco Di Bello della sezione CAN di Brindisi. Il fischietto sarà assistito dal campo da Marcello Rossi e Marco Scatragli. Il quarto ufficiale sarà Davide Di Marco. Al VAR agiranno da Lissone gli arbitri Lorenzo Maggioni, con l'assistenza di Valerio Marini.

Parma: la lista dei giocatori convocati di Carlos Cuesta per affrontare il Milan

Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.

Difensori: Britschgi, Delprato, Løvik, Ndiaye, Trabucchi, Troilo, Valenti, Valeri.

Centrocampisti: Begić, Bernabé, Cremaschi, Hernani Jr, Keita, Konate, Plicco, Sørensen, Tigani.

Attaccanti: Benedyczak, Cardinali, Cutrone, Djurić, Pellegrino.

Milan i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di Parma

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinian, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Saelemaekers, Sala;

Attaccanti: Castiello, Leao, Nkunku, Pulisic.