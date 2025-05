Martedì sera 6 maggio lo stadio milanese di San Siro sarà teatro della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, sfida che arriva dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle: lo stadio è già esaurito, ma tra euforia e passione emergono anche preoccupazioni per il bagarinaggio e un’assenza pesante che potrebbe condizionare la gara: quella di Lautaro Martínez.

San Siro si prepara alla semifinale di Champions League contro il Barcellona

L’attesa è febbrile, l’emozione tangibile. San Siro si prepara ad accendersi per una notte che promette di entrare nella storia: la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma martedì sera, sarà il seguito di quel scoppiettante 3-3 andato in scena mercoledì scorso in Spagna

La Milano nerazzurra ha risposto presente: lo stadio è già sold out, con i 75.000 posti esauriti in poche ore dall’apertura delle vendite.

I tifosi interisti sognano la finale europea e per esserci sono disposti a tutto.

Lo dimostrano i numeri che circolano online: biglietti offerti sul web a oltre 1000 euro, in un mercato parallelo che preoccupa il club e le autorità. Non si tratta di vendite ufficiali, ma di annunci comparsi su piattaforme non autorizzate, spesso con dubbi sulla validità dei tagliandi. L’Inter ha lanciato un appello chiaro ai propri sostenitori: niente cambi nominativi, niente scorciatoie. L’unico canale ufficiale per l’acquisto e la gestione dei biglietti è il sito del club. Una misura necessaria per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e garantire sicurezza e correttezza in vista di una delle partite più attese dell’anno.

"La passione non deve diventare terreno fertile per speculazioni illecite", fanno sapere dalla società, che ha intensificato i controlli e invita i tifosi a diffidare da rivendite non autorizzate, anche se allettanti.

Sul piano sportivo, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Dopo l’equilibrio spettacolare dell’andata, l’Inter si gioca l’accesso alla finale di Champions davanti al proprio pubblico, in un San Siro che si annuncia come una bolgia.

Inter, contro il Barcellona quasi sicuramente non ci sarà Lautaro Martinez

Non arrivano però buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi. L’Inter dovrà fare a meno del suo capitano e leader offensivo: Lautaro Martínez. L’attaccante argentino ha riportato un’elongazione muscolare proprio nel match d’andata contro il Barcellona e, salvo sorprese dell’ultima ora, non sarà a disposizione per il ritorno a San Siro. Una perdita pesantissima per i nerazzurri, che dovranno affrontare gli uomini di Hansi Flick senza il proprio bomber di riferimento.