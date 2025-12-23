Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Massimo Pavan, Juventus e Inter potrebbero entrare in collisione nelle prossime sessioni di calciomercato per due nomi, Marco Palestra ed Ederson, entrambi dell'Atalanta.

Massimo Pavan: 'Fra la Juventus e l'Inter possibile battaglia per Ederson e Palestra'

Il giornalista Massimo Pavan ha parlato sul canale Youtube di Tastiera Velenosa di un possibile duello di mercato fra Juventus e Inter: "Sulla fascia, parlando di sogni complicati da raggiungere e di concorrenza ideale, c'è il nome di Palestra dell'Atalanta ora al Cagliari in prestito, sul quale però c'è la forte concorrenza dell'Inter.

Si prospetta una battaglia con i nerazzurri a tutto tondo, perché poi tra i centrocampi, piace anche Ederson, che è seguito dalla Beneamata. Però, vista l'operazione Koopmeiners della scorsa stagione, la Juventus sarebbe titubante nel dare altri soldi all'Atalanta. Comunque, ci sarà un bel duello perché la vecchia signora è interessata a Frattesi, ma non a 35 milioni, a costi molto più bassi. La Juventus sta seguendo Palestra e sta seguendo Ederson e quindi lo scontro con l'Inter è probabile. Vedremo se e chi la spunterà. Ovvio che c'è tutto un discorso di potenzialità di spesa che va analizzato, perché il club bianconero non può sbottonarsi più di tanto".

Pavan focalizzandosi sulla Juventus ha poi parlato del tema regista cercato dai bianconeri per gennaio: "Ci sono varie opzioni sul tavolo fra cui Verratti, che però rimane un'ipotesi molto complicata visti i costi del suo ingaggio.

Poi c'é Schlager, che sta parlando con il Lipsia, club con cui adesso milita, per eventualmente rinnovare. Sarebbe un calciatore interessante sia per caratteristiche che per costi, quindi teniamolo d'occhio. Quello più complicato di tutti ovviamente per costi resterebbe sempre Sandro Tonali mentre molto più abbordabile risulterebbe essere Kone del Sassuolo, anche se al ragazzo manca esperienza ad alti livelli. A proposito di esperienza, uno che ne avrebbe da vendere sarebbe Goretzka, che è in bilico fra restare al Bayern Monaco o uscirne per 10 milioni di euro".

Una battaglia assai costosa

Seguendo le parole di Pavan, la battaglia che si potrebbe scatenare fra Juventus e Inter per Palestra ed Ederson, sarebbe una faida piuttosto costosa da affrontare per i due club.

Il giovane terzino, che tanto bene sta facendo in quel di Cagliari, avrebbe già una valutazione oscillante fra i 35 e i 40 milioni di euro. Più costoso ancora sarebbe Ederson: il centrocampista brasiliano si avvicinerebbe ad una quotazione di 60 milioni di euro, che assommati a quelli di Palestri porterebbero a un esborso di quasi 100 milioni.