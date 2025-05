Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha dedicato un messaggio sul proprio account X all'amministratore delegato di Exor John Elkann, accusandolo di aver commesso diversi errori che avrebbero nel tempo penalizzato la Juventus.

Campi: 'Nessuno nel club bianconero riprende Elkann se commette un errore'

Il giornalista sportivo Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e al momento complicato che sta attraversando il club bianconero, puntando il dito senza tanti giri di parole sull'ad di Exor: "John Elkann non ha mai avuto qualcuno che gli dicesse "no".

Sbaglia? Nessuno gli dice: "Hai fatto un errore". Lui è il capo ed è tutta roba sua: anche se va in malora, non sono affari di altri. La Juve è il suo giocattolo e si deve stare a guardare come ci gioca".

Campi, è poi voluto tornare sul rifiuto di Conte che ha scosso parte del mondo Juventus: "Oggi la domanda da farsi non è se Conte ha tradito la Juve. La domanda da farsi è se Conte è bravo a valutare il potenziale di un club prima di decidere se allenarlo o no. Juve, Inter, Chelsea e Napoli dicono che lui quando sceglie una piazza la sceglie perché sa di poter vincere. In fondo è la stessa domanda che ci si doveva fare nel 2006 quando Capello se ne andò: se uno che ha vinto tutto ti dice che il nuovo corso non funziona, non ha quello che serve, sei sicuro di avere la formula magica per smentirli?

Se Allegri boccia Giuntoli, sei sicuro di ciò che fai?"

Infine Campi, guardando in prospettiva ha infine scritto: "La Juventus offriva più soldi a Conte. Anche dopo il ritocco di De Laurentiis. C'erano due progetti, uno fantasioso, uno ambizioso. Quello della Juve non è ambizioso. Vediamo dove andrà con il nuovo allenatore. Il modello Comolli ha portato alla messa in vendita del Tolosa. Quindi successo della Juve passerà da Chiellini e Tognozzi, non da Scanavino e Comolli. Devono indovinare mercato e allenatore. Per Comolli dovrebbe esserci un ruolo di supporto tecnico a Scanavino che prenderà le decisioni economiche. I giovani lavorano, i "vecchi" supervisionano".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi su Elkann: 'Errori ne ha commessi ma ha messo anche tanti soldi'

Le parole di Campi hanno generato una discussione fra diversi tifosi della Juventus sul web: "Errori (come tutti) Elkann ne ha fatti. Come per esempio non scegliere bene il team dirigenziale. Però ha pure sganciato più di un miliardo di euro in aumenti di capitale per evitare che saltasse il banco. Solo per questo dovremmo essergli grati e ringraziare il cielo che ci sia lui" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Non mi piace chi cerca giustificazioni. Mi baso sui fatti e non sull'ottimismo o sul pessimismo e quelli sono sotto gli occhi di tutti. indipendentemente dalle voci che girano".