Secondo l'ultima ricostruzione fatta su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, la confusione che sembrerebbe regnare nella Juventus in questo momento per la scelta dell'allenatore sarebbe stata generata a causa del rifiuto di tornare alla Continassa di Antonio Conte.

Chirico: 'La confusione e il caos alla Continassa nasce a causa del rifiuto di Antonio Conte di tornare'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube cercando di spiegare quale sarebbe stata l'origine del problema che sta generando tanta insicurezza in casa Juventus: "C'è veramente una grande confusione, un caos, una disorganizzazione proprio a livello di pianificazione.

Perché il club bianconero si stai organizzando, aveva capito di voler cambiare la propria geografia e ci stava anche riuscendo. Il problema è ora gli mancano dei punti fissi come l'allenatore o il direttore sportivo che aiuterebbe a capire quale mercato fare. Tutto questo nasce a causa del rifiuto di Antonio Conte".

Il giornalista ha proseguito: "Adesso la Juventus non sa che allenatore andare a prendere. Parliamo di una squadra che si stava già ristrutturando, che aveva fatto delle scelte importanti, come quella clamorosa di lasciare andare Cristiano Giuntoli. Ma era tutta una struttura che si stava creando anche per mettere Conte nelle condizioni migliori di poter lavorare, allontanando persone che magari a lui non piacevano.

Anzi è arrivato Comolli che però francamente non so bene chi sia, torna Pintus che Conte conosce bene come preparatore atletico, uno molto bravo, un numero nel suo mestiere e che ha già lavorato con leccese. Tornerà Tognozzi, bravissimo scouting che ricordo ha scoperto gente come Soulé, Huijsen e Yildiz. Insomma era stata creata una struttura per Conte ma poi è arrivato il suo no".

Infine Chirico ha precisato: "Io non sto attaccando Conte sul piano personale, non mi permetto di offenderlo ne di giudicarlo sul lato umano. Io mi permetto, mi permetto di commentare e criticare la sua scelta lavorativa di non tornare alla Juve. Questo è un mio diritto, perché l'esercizio di critica è democratico.

Quindi io mi permetto di dire che ha fatto un grave errore".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Il caos alla Continassa non l'ha fatto Conte ma chi lo ha cercato'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Il caos alla Juve non l'ha fatto Conte. L' ha fatto chi l'ha cercato, pur sapendo che tipo di uomo è", scrive un utente su Youtube.

Un altro punta il dito sul dirigente Chiellini: "Io spero di sbagliarmi ma personalmente ho molti dubbi anche sulle capacità di Chiellini perché per me non ha il carisma per fare il dirigente, per me è stato messo lì per una questione di amicizia perché lui a differenza di altre figure".