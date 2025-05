Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Michele De Blasis su X, il nome di Roberto Mancini sarebbe un potenziale candidato per la panchina della Juventus del prossimo anno. Un ritorno di fiamma, visto che l'ex CT dell'Arabia Saudita era stato già accostato al club piemontese lo scorso inverno. Tuttavia, il nome dell'ex giocatore della Sampdoria non piace ad una fetta piuttosto consistente del pubblico bianconero.

Juventus, De Blasis: 'Non è da escludere per il club bianconero un ritorno di fiamma di Roberto Mancini'

Il futuro della gestione tecnica della Juventus è un argomento che, in queste settimane, è particolarmente caldo.

La riconferma di Tudor, specie se il croato non dovesse centrare il quarto posto valido per la Champions League, sarebbe a forte rischio. Per questa ragione sui giornali e sui siti specializzati, si leggono quasi quotidianamente nomi di candidati che potrebbero sedersi sulla panchina dei bianconeri dalla prossima estate. In merito a questo, il giornalista Michele De Blasis sul proprio account X ha rivelato un profilo che sarebbe ancora in lizza per approdare alla Continassa a luglio: "Per la Juventus che verrà non è da escludere un ritorno di fiamma per Roberto Mancini".

Mancini non è un nome nuovo per quanto riguarda la Juventus: l'ex CT dell'Arabia Saudita, infatti, è stato accostato al club piemontese lo scorso inverno, quando Thiago Motta stava per essere esonerato.

Giuntoli, dalle voci di corridoio, avrebbe spinto per una sua assunzione, ma divergenze con altri dirigenti bianconeri e un contratto legato al raggiungimento di determinati obiettivi come la Champions, avrebbe convinto le parti a salutarsi.

Il nome di Mancini, comunque, non aveva scaldato la piazza bianconera quando usci per la prima volta a marzo e non scalda la piazza nemmeno ora che De Blasis ne ha rilanciato la candidatura.

Mancini, un nome legato al suo passato all'Inter che non piace ad una fetta della piazza bianconera

Come già anticipato, il nome di Mancini non piace ad una larga fetta del pubblico bianconero che, in lui, vede evidentemente una figura ancora troppo legata al mondo Inter.

"Con che coraggio questi si presenterebbero davanti alle telecamere a presentare Mancini. E con che coraggio si presenterebbero con questo nome dopo una stagione del genere. Vogliono proprio far passare la voglia ai tifosi" scrive un utente rispondendo a De Blasis. Un altro poi aggiunge: "Non mi sembra un'idea geniale, a parte la seconda parentesi all'Inter durata neanche un anno, non allena una squadra di club seriamente dal 2012 (City). O riportano Conte oppure sarà l'ennesima stagione finita a febbraio".,Un altro infine sottolinea: "Con chi giochiamo in difesa e a centrocampo con l'Udinese, questa è la priorità. Il resto sono chiacchiere".