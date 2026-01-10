Ha acceso il dibattito sul social X, l’ultimo intervento del giornalista Graziano Campi dedicato alla Juventus e alla gestione tecnica affidata a Luciano Spalletti. Un messaggio dal tono diretto, quasi provocatorio, che ha immediatamente diviso tifosi e addetti ai lavori, riaprendo il confronto su risultati, gioco e percezione dei miglioramenti della squadra bianconera.

Juventus, Campi controcorrente: 'Spalletti non sta facendo nulla di che rispetto a Tudor'

Nel suo post, Campi ha difeso apertamente la propria onestà intellettuale, rispondendo a chi lo accusa di giudizi di parte: "Dissi che Tudor non stava facendo nulla di straordinario rispetto a Motta, e ricevevo le stesse risposte che ricevo oggi se dico che Spalletti non sta facendo nulla di che rispetto a Tudor.

Vedremo", ha scritto il giornalista. Un paragone che non è passato inosservato e che ha inevitabilmente acceso la polemica. Poco dopo, Campi ha rincarato la dose con un secondo messaggio rivolto direttamente ai suoi follower, chiedendo esempi concreti dei presunti miglioramenti: "Mi dite di preciso quali sono le partite che vi fanno dire: “Con Spalletti sì che le cose sono migliorate”? Non rispondete “Nel gioco” perché la classifica dice che miglioramenti non ce ne sono stati granché". Un’affermazione che ha spostato il confronto dal piano emotivo a quello dei numeri, chiamando in causa la posizione in classifica come principale metro di giudizio.

La risposta dei tifosi tra gioco, mentalità e risultati

Il post di Campi ha generato decine di risposte da parte dei tifosi juventini, molti dei quali hanno colto la sfida argomentando in modo articolato. "Tuttavia la risposta alla tua domanda è nel gioco e nella mentalità. Se la classifica non è migliorata granché è perché le squadre davanti o di fianco a noi stanno molto spesso performando. Ma i movimenti senza palla, la ricerca del “terzo” sono tutte cose che finora vedevo di rado", scrive un utente su X, Un altro tifoso aggiunge una riflessione più legata agli obiettivi stagionali: «È stato preso per raggiungere almeno la 4° posizione che era a 3 punti con tante incertezze e prestazioni indecorose. Al momento siamo quarti, a pari merito con le altre e con meno incertezze e prestazioni degne da Juventus".