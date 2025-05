Mentre il campionato volge al termine e la corsa alla Champions entra nella sua fase più calda, ogni partita assume un peso specifico enorme. Ma quella tra Bologna e Juventus in programma stasera alle ore 20:45 va ben oltre i tre punti in palio. Al Dall’Ara si intrecciano ambizioni, pressioni e destini personali. Per Igor Tudor, chiamato a rimettere in carreggiata una squadra smarrita, il confronto con i rossoblù rappresenta molto più di una tappa verso l’Europa: è una prova che può decidere il proprio futuro sulla panchina della Vecchia Signora.

Juve, l’ora della verità: contro il Bologna in palio anche il futuro di Tudor

Non sarà una partita come le altre, quella che stasera metterà di fronte Bologna e Juventus. In palio non ci sarà solo un posto pesantissimo nella prossima Champions League, ma anche e forse soprattutto il futuro di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Per il tecnico croato, subentrato in corsa dopo l’addio burrascoso a Motta, la sfida del Dall’Ara rappresenta un crocevia fondamentale, il primo vero spartiacque della sua breve avventura alla guida della Vecchia Signora.

Con una vittoria, la Juventus si porterebbe a distanza quasi di sicurezza per la qualificazione alla massima competizione europea, a sole tre giornate dal termine del campionato.

Un trionfo che varrebbe oro, considerando il momento complicato attraversato dal club – tra incertezze dirigenziali, malumori nello spogliatoio e il bisogno urgente di risalire la china anche sul piano dell’identità e del gioco.

Ma c’è di più. Per Tudor, infatti, centrare la Champions non è solo un obiettivo sportivo: è la chiave per giocarsi concretamente le sue chance di permanenza alla guida del progetto tecnico bianconero. Senza un posto tra le prime quattro, l’orizzonte del croato si farebbe inevitabilmente più cupo. Le voci su possibili nuovi allenatori si farebbero assordanti, e la sua panchina diventerebbe bollente.

Juventus, il peso di un risultato che può decidere una stagione

Lo sa bene anche la dirigenza della Juventus, che continua a valutare il lavoro di Tudor settimana dopo settimana, senza aver ancora preso una decisione definitiva.

L’ex tecnico del Marsiglia, apprezzato per carisma e idee chiare, si gioca tutto in queste ultime battute di stagione. E Bologna rappresenta il primo match point da non fallire.

Contro una delle squadre rivelazione del campionato, quella di Vincenzo Italiano. La Juventus dovrà dimostrare fame, compattezza e quella capacità di soffrire che troppo spesso è mancata in questa stagione. Il croato si affiderà alla voglia di riscatto dei suoi uomini chiave e alla necessità, quasi disperata, di dare un senso a una stagione fin qui deludente.