La Juventus guarda al futuro e mette nel mirino Victor Osimhen per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Convincere il Napoli, però, non sarà affatto semplice. La società guidata da Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionata a chiudere del tutto le porte a un trasferimento in Italia del bomber classe 98, ma è chiaro che per cederlo alla diretta rivale serviranno condizioni economiche molto vantaggiose. Il club azzurro chiede infatti 90 milioni di euro per lasciar partire Osimhen con direzione Torino. Una cifra superiore rispetto ai 75 milioni fissati nella clausola rescissoria valida però solo per club stranieri.

Si lavora sul mercato

Questa differenza di valutazione riflette una strategia precisa del Napoli: non ostacolare una cessione all’estero ma rendere più complesso e oneroso un passaggio diretto a una concorrente in Serie A. Osimhen, classe 1998, ha già dimostrato il suo valore nella stagione dello scudetto partenopeo e resta uno degli attaccanti più completi e determinanti in circolazione. La Juventus, dal canto suo, dovrà valutare con attenzione l’investimento, anche alla luce della situazione economica del club e delle priorità sul mercato.

Il bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray ma destinato a rientrare a Napoli a giugno, è uno dei profili più ambiti del panorama europeo.

E il club bianconero avrebbe individuato proprio in lui il rinforzo ideale per dare nuovo slancio all’attacco, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.

Da risolvere il rebus Vlahovic

In parallelo, a Torino si lavora anche sul futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, arrivato alla Juventus nel gennaio 2022, ha un contratto in scadenza nel 2026 ma al momento non sembra intenzionato a rinnovare alle condizioni proposte dalla società. Il nodo principale riguarda l’ingaggio: i bianconeri puntano a spalmarlo su più stagioni per alleggerire il monte stipendi, ma senza l’accordo del giocatore, il rischio concreto è quello di trovarsi tra un anno con un calciatore in uscita a parametro zero.

Per evitare questo scenario, la Juventus sta dunque valutando la cessione di Vlahovic già nella prossima finestra estiva. L’eventuale addio del serbo aprirebbe così lo spazio ideale per l’arrivo di Osimhen, sia sul piano tecnico sia su quello economico, considerando il risparmio sull’ingaggio e l’entrata da una possibile cessione importante.

In attesa degli sviluppi sul campo e fuori, la Juventus sembra pronta a scuotere il mercato estivo con un’operazione ambiziosa e potenzialmente di rottura con il passato recente. L’asse Torino-Napoli potrebbe infiammarsi nei prossimi mesi, con Osimhen al centro di un intreccio che coinvolge due grandi protagoniste del calcio italiano.