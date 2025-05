La Juventus ha chiuso la stagione 2024/2025 con il quarto posto in classifica, centrando l’obiettivo minimo: la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante le difficoltà e i momenti di incertezza che hanno caratterizzato l’annata bianconera, il piazzamento finale ha permesso alla società di guardare con maggiore serenità al futuro.

Adesso, come ha rivelato Alfredo Pedullà sul suo sito internet, la Juventus ha già le idee chiare su quello che sarà il suo prossimo allenatore: “L’obiettivo bianconero è Antonio Conte, ovviamente con tempi abbastanza lunghi”.

Una dichiarazione che chiarisce come i vertici juventini abbiano deciso di puntare sul tecnico salentino per la prossima stagione, ma anche che servirà ancora del tempo per formalizzare l’accordo. Prima di approdare alla Juventus, infatti, Antonio Conte dovrà trovare tutti gli accordi necessari per liberarsi dal contratto con Aurelio De Laurentiis e il Napoli.

Tudor guiderà la squadra al Mondiale per Club

Nel frattempo, la Juventus non resterà con le mani in mano. La squadra bianconera dovrà affrontare il Mondiale per Club e, per questa competizione, la dirigenza ha deciso di affidarsi a Igor Tudor. Il tecnico croato, che aveva preso le redini della squadra in un momento delicato, ha centrato l’obiettivo più importante: riportare la Juventus in Champions League.

La società, dunque, ha ribadito la volontà che Tudor guidi la squadra in America, confermandogli piena fiducia fino al termine della manifestazione.

L’arrivo di Antonio Conte, come confermato da Pedullà, rappresenta la chiara volontà della società di tornare ai vertici, affidandosi a un allenatore esperto e capace di restituire alla squadra quella mentalità vincente che ha sempre caratterizzato la storia bianconera. Tuttavia, per vedere Conte sulla panchina juventina bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Una settimana di riposo

Nel frattempo, la squadra godrà di una settimana di riposo, prima di ritrovarsi alla Continassa per preparare l’avventura americana. Tuttavia, molti calciatori saranno impegnati con le rispettive nazionali e si aggregheranno alla squadra solo a ridosso della partenza.

Tra coloro che Tudor porterà in America ci saranno anche Filip Kostic e Daniele Rugani, rientrati dai rispettivi prestiti. Per la Juventus, la partecipazione al Mondiale per Club rappresenta un’opportunità per mostrare il proprio valore a livello internazionale, anche se la consapevolezza è quella di non poter competere per il trofeo finale. Sarà, comunque, un’occasione preziosa per fare bella figura e lanciare un segnale positivo in vista del futuro.

Questa parentesi americana offrirà anche spazio ai giovani e a chi ha trovato meno spazio durante la stagione, dando loro la possibilità di mettersi in mostra e guadagnare punti per il futuro. Per la Juventus si prospetta quindi un’estate di transizione, con l’obiettivo di gettare le basi per un nuovo corso.