Tra lo scudetto sfumato e la prossima finale di Champions League, la dirigenza dell’Inter non dimentica la prossima finestra di calciomercato, ormai alle porte. Il futuro dei nerazzurri passa per un rinnovamento forse necessario, tanto per ringiovanire la rosa quanto per dare continuità ad un progetto che, da 5 anni, al netto di qualche delusione, ha comunque portato alla conquista di una buona dose di trofei. Fari puntati sulla trequarti, precisamente sul reparto offensivo. Evidenti le lacune stagionali in quella porzione di campo dove Correa, Taremi e Arnautovic - in particolare i primi due - non hanno garantito certezze in termini di rotazione.

Spunta il nome di Ange-Yoan Bonny del Parma, così come quello già noto di Petar Sucic - acquistato per 14 milioni dalla Dinamo Zagabria - già pronto per intraprendere la sua avventura in nerazzurro.

Bonny, 25 milioni per strapparlo al Parma: l’Inter studia il colpo

Non è passata inosservata la presenza di Piero Ausilio a Bergamo per assistere all’ultima giornata di Serie A tra Atalanta e Parma. Osservato speciale, a quanto pare, Ange-Yoan Bonny. Il francese classe 2003 ha concluso la stagione con un bottino di 6 gol e 4 assist; le sue prestazioni con i Crociati non sono state sempre di alto livello ma, considerando i problemi della piazza che ha conquistato la salvezza solo alla 38a giornata, le impressioni sono state più che positive al punto da attirare l'attenzione proprio dell'Inter.

Fisicità e dinamismo, capacità di partecipare al gioco offensivo anche spalle alla porta e doti di inserimento; qualità messe in vetrina da Ange-Yoan Bonny e che sembrano aver fatto breccia nella dirigenza nerazzurra. Per l’Inter sarebbe una sorta di alter ego di Marcus Thuram che spicca esattamente nelle medesime caratteristiche. Il costo del centravanti francese si aggira intorno ai 25 milioni di euro; bisognerà dunque studiare una formula adeguata se l’intenzione è quella di ultimare il trasferimento prima del Mondiale per Club.

Petar Sucic, primo colpo nerazzurro: ‘Non vedo l’ora di iniziare’

Mentre si studiano i prossimi colpi, l’Inter si sfrega le mani per il giovane Petar Sucic: è lui il primo acquisto della nuova stagione nerazzurra, già ultimato nelle scorse settimane con il versamento di 14 milioni di euro (+ 2 di bonus) nelle casse della Dinamo Zagabria.

Il talento croato sarà a disposizione della squadra già per il Mondiale per Club e i numeri e colpi messi in evidenza nel corso di queste settimane danno ragione alla società che si è mossa con ampio anticipo per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione.

Cinque gol e 2 assist in 26 presenze nel campionato croato con la maglia della Dinamo Zagabria; 2 gol e 1 assist in 5 presenze in Champions League. Queste le statistiche di Petar Sucic nel corso della stagione che volge al termine; dati importanti considerando il ruolo di centrocampista e quella che potrebbe essere la sua collocazione nello scacchiere nerazzurro. Con lui, la dirigenza dell'Interspera di proseguire una tradizione positiva con gli ultimi giocatori di nazionalità croata: da Kovacic a Brozovic, passando per Perisic. Nel frattempo sono arrivate anche le prime prime parole di Petar Sucic in vista del suo imminente passaggio in nerazzurro: “Sono impressionato dall’Inter, non vedo l’ora di iniziare”.