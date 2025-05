La Juventus guarda al futuro e lo fa con grande attenzione al mercato degli svincolati, dove si profila un’occasione importante: Jonathan David. L’attaccante canadese classe 2000 ha confermato, nei giorni scorsi, la sua intenzione di lasciare il Lille al termine della stagione, liberandosi così a parametro zero. Un’opportunità che non è sfuggita agli occhi della dirigenza bianconera, da tempo attenta a profili giovani ma già pronti per il grande salto. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la Juventus ha fatto un sondaggio per David e si è inserita alla corsa per l’attaccante.

l bianconeri sembrano essere pronti a dare battaglia ad Inter e Napoli per arrivare al canadese.

Concorrenza agguerrita per David

David rappresenta un profilo ideale per un club come la Juve: ha esperienza internazionale, conosce le pressioni del calcio europeo e ha dimostrato grande continuità in Ligue 1. Nella stagione in corso ha toccato la doppia cifra in campionato, confermandosi come uno degli attaccanti più affidabili del panorama francese. Ma ciò che lo rende particolarmente appetibile è la sua duttilità: può agire da prima punta, ma anche da seconda o da attaccante esterno, qualità che lo renderebbe un elemento prezioso nello scacchiere bianconero,

La concorrenza, però, non manca. Anche Napoli e Inter hanno manifestato interesse, valutando un possibile inserimento nella corsa per assicurarsi le prestazioni del canadese.

Gli azzurri, in modo particolare, hanno già presentato un’offerta a David che, per l'appunto, si libererà a zero. Anche l’Inter ha sondato il terreno e adesso la corsa al canadese diventa sempre più affollata. I bianconeri, dal canto loro, si stanno muovendo con discrezione ma, nello stesso tempo, con decisione. Contatti esplorativi sono già avvenuti per comprendere sia le richieste economiche dell’entourage sia le ambizioni del giocatore, che punta a una squadra competitiva e con prospettive europee.

In casa Juventus, l’inserimento di un attaccante con le caratteristiche di David potrebbe rappresentare un tassello fondamentale in vista della prossima stagione. Il reparto offensivo potrebbe essere oggetto di diversi cambiamenti e il canadese si inserirebbe perfettamente in un progetto tecnico che punta a ringiovanire la rosa senza perdere competitività.

L’operazione, se dovesse concretizzarsi, ricalcherebbe una strategia già adottata dalla Juventus in passato: investire su giocatori di talento in scadenza di contratto, limitando i costi di trasferimento ma puntando su profili di rendimento elevato. Restano da superare gli ostacoli della concorrenza e delle richieste d’ingaggio, ma la sensazione è che la Juventus sia pronta a fare sul serio per Jonathan David. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il canadese vestirà il bianconero nella stagione 2025/2026.

Rivoluzione in attacco

La Juventus, questa estate, punta a rivoluzionare il suo attacco visto che quasi certamente Dusan Vlahovic lascerà Torino: resta da capire, invece, se Randal Kolo Muani potrà rimanere oppure no.

Infatti, i bianconeri dovrebbero provare a trattare con il Psg per chiedere un nuovo prestito per l’attaccante francese. La Juventus vorrebbe confermare Kolo Muani con un prestito con diritto di riscatto. Mentre Dusan Vlahovic va in scadenza nel 2026 ma difficilmente rinnoverà. La Juventus gli aveva proposto di spalmare il suo ingaggio, ma l’attaccante non ha preso in considerazione questa ipotesi. Per questo motivo, in estate arriverà la separazione tra le parti. Infatti, la Juventus vuole evitare di perdere Vlahovic nel 2026 perciò lo cedere nella prossima finestra di mercato. Dunque, l’attacco della Juventus è destinato a cambiare e oltre a David, Giuntoli segue anche Osimhen, ma trattare il nigeriano con il Napoli non sarà facile. Per questo motivo, la Juventus valuta diverse alternative.