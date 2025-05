In attesa del decisivo match contro il Venezia che vale l'accesso alla prossima Champions League, la Juventus guarda al calciomercato e in particolare in casa Bologna. I bianconeri sarebbero sulle tracce di Dan Ndoye per rinforzare il reparto offensivo e di Sam Beukema per la difesa..

Juve: interesse per Ndoye, Mbangula possibile contropartita

L'esterno svizzero Ndoye, decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Milan, è uno dei calciatori più corteggiati di questo inizio di calciomercato. Già a gennaio era stato accostato al Napoli per sostituire Kvaratskhelia e ora sarebbe finito nel mirino della Juventus, che monitora diversi profili visto il sempre più probabile addio di Conceicao che non dovrebbe essere riscattato dal Porto.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Vecchia Signora vorrebbe abbassare le pretese economiche del club rossoblù - che si aggirano attorno ai 40 milioni - inserendo il cartellino di Samuel Mbangula che tanto piace a Vincenzo Italiano. Molto dipenderà dalle reali offerti ma soprattutto dal progetto del Bologna che con Italiano vorrebbe trattenere i migliori per provare a ritornare in Champions nella prossima stagione.

Ndoye sarebbe un grande colpo per la Juventus che si assicurerebbe un calciatore di qualità ma soprattutto di grande quantità. Molto bravo in zona rete e come assist man, ma anche in fase difensiva. Inoltre, l'esterno svizzero è molto duttile e può ricoprire diversi ruoli del reparto offensivo, da esterno alto in 4-3-3 o 4-2-3-1 ma all'occorrenza come quinto in un eventuale 3-5-2.

Juve-Inter: possibile sfida per Beukema

Non c'è solo Ndoye nel mirino della Juventus. Infatti il club bianconero sta osservando con grande attenzione anche un altro calciatore del Bologna, ovvero Sam Beukema, pilastro della difesa assieme a Lucumì.

Il centrale olandese classe '98 ha offerto grandi prestazioni ed è stato uno dei migliori centrali della Serie A. Il Bologna prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 30-35 milioni di euro visto la concorrenza dell'Inter che già da diversi mesi sarebbe sull'ex Az Alkmaar. Infatti, il 25enne centrale olandese sarebbe l'identikit perfetto per sostituire Francesco Acerbi. Beukema è un calciatore molto duttile e capace di ritagliarsi uno spazio importante sia in una difesa a quattro che in un 3-5-2.

Oltre a Beuekma, la Juventus valuta anche altri profili come Giovanni Leoni del Parma, obiettivo di mercato anche del Milan, e Jaka Bijol capitano dell'Udinese che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.