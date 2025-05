Raggiunta la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus starebbe già lavorando in vista della prossima stagione e in ottica calciomercato potrebbe valutare il profilo di Viktor Gyökeres come alternativa a Victor Osimhen. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, infatti, difficilmente concederà sconti ai bianconeri per il cartellino del giocatore nigeriano, di rientro dal prestito al Galatasaray (oltre alle allettanti sirene arabe). Così, alla Continassa, starebbe prendendo corpo l’idea di puntare sull’attaccante attualmente in forza allo Sporting Lisbona, per il quale si dovrebbe, però, pagare la clausola da 100 milioni di euro prevista nel suo contratto.

Perché la Juve potrebbe puntare su Gyökeres

Per prima cosa, l'eventuale innesto dell’attuale attaccante dello Sporting nella Juventus potrebbe essere interpretato come la volontà da parte della dirigenza bianconera di voler trovare un’alternativa a Dusan Vlahovic. Infatti, i rapporti tra l’attaccante serbo e la società piemontese si sono alquanto raffreddati: la mancanza di un accordo sul rinnovo del contratto (scadenza nel 2026), potrebbe spingere la Juventus a considerare seriamente la sua cessione, con i bianconeri che, dal punto di vista economico, potrebbero preferire Gyökeres a Osimhen come possibile sostituto di Vlahovic.

Infatti, pur considerando i 100 milioni di euro di clausola da pagare allo Sporting per il suo cartellino, i 2,4 milioni lordi d’ingaggio che Gyökeres guadagna all’anno sono una cifra molto più contenuta rispetto ai 12 milioni di euro a stagione chiesti da Osimhen, senza contare che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non sembra propenso a fare sconti alla Juventus per il cartellino del giocatore.

Questo in virtù anche della clausola da 75 milioni di euro valida solo per l’estero inserita nel contratto stipulato tra il giocatore e la società campana.

Caratteristiche tecniche di Gyökeres

Attaccante moderno e dotato di un fisico imponente (187 cm di altezza) che gli consente di dominare nel gioco aereo e di proteggere efficacemente il pallone, Gyökeres è in possesso anche di una buona progressione palla al piede. Presupposto che lo rende pericoloso nelle ripartenze e nella ricerca della profondità.

Dotato di un ottimo fiuto del gol (220 reti e 65 assist in 395 gare giocate da professionista) e di una buona tecnica di base, Gyökeres può giocare in un modulo 4-2-3-1 come punta centrale, oppure al fianco di un altro attaccante più tecnico e veloce in un 4-4-2.

Caratteristiche tecniche e tattiche che potrebbero risultare determinanti per la Juventus, che con l’attaccante svedese, potrebbe garantirsi un innesto di assoluta qualità nel reparto offensivo.

Perché Osimhen potrebbe valutare l’Arabia Saudita

Nonostante la Juventus consideri il giocatore nigeriano come uno degli obiettivi principali della prossima sessione di calciomercato, Osimhen potrebbe valutare, però, un trasferimento in Arabia Saudita, per diversi motivi. Tra questi, il fattore economico potrebbe risultare determinante.

Infatti, sono pochi i club europei che potrebbero permettersi i 12 milioni d’ingaggio richiesti da Osimhen. I club sauditi, tra cui l'Al-Hilal, ultima società in ordine di tempo accostata all’attaccante del Napoli, hanno invece dimostrato una capacità finanziaria quasi illimitata, offrendo contratti faraonici e condizioni superiori. Osimhen diverrebbe protagonista di un progetto ambizioso, quello finalizzato ad alzare il livello qualitativo del calcio saudita.