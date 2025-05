Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Alfredo Pedullà su Youtube, il centravanti del Napoli ma attualmente in prestito al Galatasaray Victor Osimhen avrebbe messo la Juventus in cima alla propria lista dei desideri. Questo per il grandissimo rapporto che il nigeriano condivide con il ds bianconero Cristiano Giuntoli.

Juventus, Pedullà: 'Osimhen vuole il club bianconero e lo considera la sua priorità'

"Osimhen vuole la Juve e il club bianconero per lui è la priorità" questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata su Youtube da Alfredo Pedullà.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "L'attaccante non vuole andare in Arabia, perché non gli interessa adesso guadagnare una cifra iperbolica, considerato che ritiene questo step successivo rispetto alle ambizioni della sua attuale carriera. In Premier non ci sono stati dei sondaggi approfonditi, ma soprattutto indipendentemente dai sondaggi, Osimhen in questo momento ha messo la Juventus in cima alla lista. Perché c'è un rapporto da padre-figlio calcistico con Cristiano Giuntoli, perché lo stesso ds l'aveva portato a Napoli nel 2020 con un'acrobatica trattativa acrobatica. Per questo il calciatore vorrebbe la Juventus, Champions o non Champions".

Pedullà ha proseguito: "Quindi il vantaggio della Juventus è questo, perché la volontà del calciatore molto spesso fa la differenza.

Il vantaggio della Juventus è quello di aver incassato un sì senza se e senza ma da parte di Osimhen e del suo entourage. Le controindicazioni quali sono? Chiaramente aspettando l'incontro, ma non è questo il momento, tra Conte e De Laurentis, il Napoli a chiunque vorrebbe dare Osimhen, piuttosto che alla Juve. Questo è un discorso che mi sembra abbastanza chiaro da capire, anche per chi non si occupa di mercato".

Il giornalista ha infine chiosato dicendo: "Molto dipenderà anche da come si porrà Osimhen nei confronti del Napoli: se il nigeriano dovesse impuntarsi e rifiutare eventuali altre proposte che non siano provenienti da Torino, allora il Napoli e De Laurentis dovranno capire se conviene andare a un braccio di ferro con il centravanti oppure se conviene soddisfare quella che è la volontà del calciatore.

Perché se tu la soddisfi, comunque incassi almeno 75 milioni di euro mentre se non la soddisfi, rischi di andare incontro a un estate piena di dubbi".

Juventus, fisicità, sprint e senso del gol, questo è Osimhen

La Juventus, prendendo eventualmente Osimhen, acquisirebbe un centravanti completo. Alto 1 metro e 85 centimetri, il nigeriano abbina forza fisica, velocità ed un senso del gol innato. Durante le sue quattro stagioni al Napoli, il classe '98 ha segnato un totale di 76 gol in 133 partite. La sua stagione più prolifica è stata la 2022–23, in cui ha realizzato 26 gol in Serie A, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello Scudetto da parte del club dopo 33 anni.