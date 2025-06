La Juventus lavora sul fronte calciomercato con l'obiettivo di ingaggiare giocatori funzionali al 3-4-2-1 del neo tecnico bianconero e per questo si valutano esterni offensivi di spessore. Tra questi c'è Nuno Tavares, autore di un buon campionato con la maglia della Lazio.

Juve, bianconeri in pressing su Tavares

Nonostante i ripetuti stop fisici, l'esterno portoghese ha offerto ottime prestazioni, soprattutto nella prima parte di stagione, che non sono passate inosservate. Ora diversi club che hanno mostrato interesse, tra cui la Juventus. La Lazio però vorrebbe cedere il classe 2000 solo di fronte a un'offerta fuori mercato, ovvero attorno ai 45 milioni di euro.

Per abbassare le pretese del club di Lotito, la Vecchia Signora potrebbe decidere di inserire qualche contropartita tecnica come Samuel Mbangula, esterno belga che piace anche al Bologna di Italiano. Molto dipenderà dalle reali offerte e soprattutto dalla volontà della Lazio di accettare o meno l'inserimento di un giocatore all'interno della trattativa.

Tavares rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus sia per qualità che per fisicità. Infatti, il portoghese è ritenuto uno dei migliori interpreti in Serie A nel 3-4-2-1 per velocità e capacità nell'assist come sottolineano gli otto siglati nella passata stagione. Inoltre offre copertura anche in fase difensiva e duttilità, vista la sua capacità di giocare anche come quarto di sinistra in una retroguardia a quattro elementi.

Non solo Tavares, idea Gila per la difesa

L'asse Juventus-Lazio potrebbe non riguardare soltanto Nuno Tavares. Infatti, i bianconeri sono alla ricerca anche di un difensore centrale ed avrebbero messo nel mirino Mario Gila che tanto bene ha fatto con la maglia biancoceleste. Il difensore spagnolo è però considerato un elemento fondamentale dal nuovo tecnico dei capitolini Maurizio Sarri che per questo vorrebbe trattenerlo in rosa. La trattativa appare complicata anche per questioni economiche visto che la Lazio valuta il classe 2000 non meno di 45 milioni di euro e ha già rifiutato un'offerta da circa 40 proveniente dalla Premier League.

La Juventus quindi potrebbe decidere di virare su altri obiettivi più raggiungibili a livello economico, come Giovanni Leoni del Parma che viene valutato attorno ai 15 milioni.

Altro profilo interessante è quello di Leandro Balerdi del Marsiglia, la cui valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Infine, sullo sfondo viva anche la pista che porta a Jaka Bijol, capitano dell'Udinese e obiettivo di mercato anche di Milan e Napoli.