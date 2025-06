La Juventus torna a guardare con attenzione al mercato estivo e lo fa riaccendendo i riflettori su Jadon Sancho. L’esterno inglese è rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, ma il suo futuro sembra ancora lontano da Old Trafford. Sulle mosse bianconere si è espresso Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, rivelando come i dirigenti della Juventus siano tornati concretamente sulle tracce del giocatore: “Entro una decina di giorni verrà definita anche la situazione di Sancho, che mi dicono essere molto desideroso di andare alla Juve”.

Le parole di Balzarini

Secondo Balzarini, il forte interesse della Juve per Sancho non è solo legato alle qualità tecniche dell’inglese, ma anche a una strategia precisa che riguarda un altro obiettivo di mercato bianconero: Francisco Conceicao. Il giovane portoghese piace molto Juventus che vorrebbe riscattarlo, ma la trattativa con il Porto si è rivelata più complessa del previsto.

Il club lusitano continua a chiedere 30 milioni di euro per lasciar partire l’esterno offensivo, nonostante i bianconeri abbiano già versato una parte dell’importo complessivo durante la stagione. Come spiegato dallo stesso Balzarini: “Però attenzione che a questo punto la posizione di Sancho, uso un brutto termine, serve anche alla Juventus per il discorso Conceicao.

Il Porto è irremovibile, vuole questi 30 milioni, nonostante abbiano già avuto 10 dalla Juve, vale a dire i 7 per il prezzo secco durante l’annata e i 3 per il prezzo secco durante il Mondiale per Club”.

È braccio di ferro, dunque, tra la Juventus e il Porto, con i bianconeri che non vogliono spingersi oltre un’offerta di circa 22-23 milioni di euro. La società torinese non intende farsi dettare le condizioni e valuta concretamente la possibilità di virare su Sancho come alternativa a Conceicao. Un piano che Balzarini ha riassunto così: “Tu non vuoi darmi Conceicao a 22-23 milioni, vuoi 30 milioni in ogni caso e io prendo Sancho e con lui casco decisamente in piedi”.

Conceicao tornerà tra i titolari

Intanto Francisco Conceicao è negli Stati Uniti con la Juventus per il Mondiale per Club. Il talento portoghese non aveva preso parte alla sfida contro il Manchester City perché affaticato, ma adesso è pronto a tornare protagonista nella partita contro il Real Madrid. Igor Tudor ha intenzione di rilanciare Conceicao dal primo minuto, schierandolo sulla trequarti accanto a Kenan Yildiz, per un attacco che unisce talento, velocità e imprevedibilità.

In difesa, invece, restano i dubbi legati all’assenza di Savona, fermato da un infortunio che lo terrà fuori ancora per qualche giorno. La Juventus spera di potersi affidare a Federico Gatti, che nelle ultime ore sta ritrovando sempre di più la condizione fisica.