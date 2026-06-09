La Juventus, in questa sessione di mercato, dovrà piazzare anche qualche cessione. Nelle ultime ore, come rivelato da Tuttosport, il Tottenham si è infornato sulla situazione di Bremer e David. Gli inglesi hanno anche pensato di inserire come contropartita Vicario.

La dirigenza bianconera è al lavoro per definire le strategie in vista della nuova stagione. Dopo gli investimenti effettuati negli ultimi anni, il club torinese deve valutare con attenzione anche il capitolo uscite, fondamentale per garantire equilibrio economico e finanziare eventuali nuovi innesti.

In questo contesto si inserisce l’interesse del Tottenham, che avrebbe avviato i primi contatti per comprendere la situazione di alcuni elementi presenti nella rosa juventina. Gli Spurs stanno monitorando con attenzione due profili di assoluto livello come Gleison Bremer e Jonathan David, valutando possibili margini di trattativa.

Bremer nel mirino del Tottenham: spunta l’ipotesi Vicario

La Juventus non chiuderebbe la porta ad una cessione di Bremer ma il club vuole 58 milioni per il brasiliano. Il Tottenham ha chiesto informazioni proponendo anche Vicario visto che i bianconeri cercano un portiere. La valutazione dell’ex Empoli è di 20 milioni. Ma la Juventus in questo momento per la porta preferisce Emiliano Martinez.

Il difensore brasiliano continua ad avere grande mercato in Europa nonostante l’infortunio che ne ha condizionato parte dell’ultima stagione. La Juventus lo considera un elemento importante del progetto tecnico, ma davanti ad un’offerta ritenuta congrua potrebbe prendere in considerazione una sua partenza. La richiesta dei bianconeri resta elevata e parte da una base di 58 milioni di euro, valore della sua clausola rescissoria.

Il Tottenham avrebbe sondato il terreno provando a costruire un’operazione più articolata. Tra le ipotesi emerse ci sarebbe infatti l’inserimento di Guglielmo Vicario come contropartita tecnica. Il portiere italiano è molto apprezzato in Premier League e viene valutato circa 20 milioni di euro.

Tuttavia, le priorità della Juventus sembrano essere differenti, con Emiliano Martinez che resta il nome preferito per rinforzare il reparto tra i pali.

David può partire: la Juventus punta alla plusvalenza

Jonathan David è uno dei giocatori in uscita dalla Juventus. L’obiettivo dei bianconeri è quello di incassare una buona plusvalenza per il canadese visto che lo scorso anno è arrivato a parametro zero. La Juventus per lui punta ad incassare 35 milioni.

L’attaccante canadese rappresenta una delle possibili cessioni dell’estate bianconera. La sua situazione viene monitorata con attenzione dalla società, che sa di poter realizzare un’importante operazione dal punto di vista economico. Essendo arrivato senza costi di cartellino, una sua eventuale vendita consentirebbe infatti di generare una plusvalenza particolarmente significativa.

Per questo motivo la Juventus non intende fare sconti e avrebbe fissato una valutazione attorno ai 35 milioni di euro. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove manifestazioni d’interesse dall’estero, con il club torinese pronto ad ascoltare eventuali proposte che soddisfino le proprie richieste economiche.