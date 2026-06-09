La Juventus continua a lavorare per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il nome che resta in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sørloth, attaccante dell’Atletico Madrid individuato come possibile erede di Dusan Vlahovic. Tuttavia, la trattativa con il club spagnolo starebbe attraversando una fase di rallentamento e non sarebbe più così semplice come appariva nelle scorse settimane. Per questo motivo, come rivelato da TuttoJuve, il club bianconero starebbe già valutando alcune alternative sul mercato, con particolare attenzione a profili internazionali di alto livello come Gabriel Jesus e Nicolas Jackson.

Sørloth resta la priorità, ma spuntano Gabriel Jesus e Jackson

La Juventus vorrebbe arrivare a Sørloth che il primo nome per prendere il posto di Vlahovic. Ma nelle ultime ore la trattativa non procederebbe più così spedita e ci sarebbe distanza tra domanda e offerta. Adesso la Juventus avrebbe già fatto dei sondaggi per Gabriel Jesus e Nicolas Jackson. Il senegalese tornerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern ma difficilmente resterà a Londra.

Il centravanti norvegese continua dunque a rappresentare la soluzione preferita dalla società, che ne apprezza caratteristiche tecniche e capacità realizzative. Nonostante ciò, il divario economico tra le parti starebbe rendendo più complicato il raggiungimento di un accordo in tempi brevi.

Per questa ragione i dirigenti juventini non vogliono farsi trovare impreparati e avrebbero già iniziato a sondare altre piste. Tra queste figura Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che conosce molto bene il calcio europeo e che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante in caso di apertura da parte del suo club. Attenzione anche a Nicolas Jackson, profilo più giovane ma già dotato di esperienza, potrebbe diventare un’opzione concreta nelle prossime settimane.

Martinez in pole per la porta, resta viva l’ipotesi Chevalier

Intanto si lavora anche per la porta in questo caso il nome in cima alla lista è quello di Emiliano Martinez ma resta il nodo ingaggio. La Juventus offrirà all’argentino 5/6 milioni di ingaggio nella speranza di riuscire a convincerlo ad accettare l’offerta.

Se le cose non dovessero andare per il verso giusto un’alternativa potrebbe essere Chevalier.

Il portiere dell’Argentina campione del mondo rappresenta il grande obiettivo per raccogliere l’eredità tra i pali. La sua esperienza internazionale e la sua personalità lo rendono un profilo particolarmente gradito alla dirigenza bianconera. La trattativa, però, non si preannuncia semplice soprattutto dal punto di vista economico.

La Juventus sarebbe pronta a mettere sul tavolo un contratto importante, ma servirà trovare la giusta intesa per arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo il club continua a monitorare anche altre soluzioni e tra queste resta molto apprezzato Lucas Chevalier, estremo difensore francese che rappresenterebbe un’alternativa di prospettiva e qualità nel caso in cui l’assalto a Martinez non dovesse andare a buon fine.