L’estate della Juventus si annuncia calda e complicata, con uno dei dossier più spinosi che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è in scadenza di contratto nel 2026 e, secondo quanto riportato da Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube, il rinnovo appare oggi una possibilità remota. La giornalista ha spiegato quale sarebbe l’intenzione del numero 9 e del suo entourage: “Il serbo non ha dato nessun segnale di voler aprire in questa direzione perché la sua intenzione, e quella del suo entourage, è quella di andare via a zero per poter poi spuntare un ingaggio più alto”.

Un'eventualità che potrebbe materializzarsi fra esattamente dodici mesi.

Rischio beffa per la Juventus

Una prospettiva che preoccupa — e non poco — la dirigenza bianconera. Vlahovic, se non dovesse rinnovare né accettare un trasferimento durante questa finestra di mercato, rischia infatti di lasciare Torino a parametro zero tra un anno. Uno scenario che rappresenterebbe un grave danno economico per la società, che nel gennaio 2022 ha investito circa 80 milioni per portarlo via dalla Fiorentina.

Su questo punto, Fabiana Della Valle ha chiarito: “Dunque la Juventus dovrà cercare di evitare questo rischio perché tenere Vlahovic comunque con il rischio che vada a scadenza, con il pericolo concreto che vada a scadenza, pagargli altri 12 milioni annui di stipendio e soprattutto sapere di perderlo a zero è la cosa peggiore di tutte e non poter prendere un altro attaccante per sostituirlo”.

È evidente, dunque, che la Juventus dovrà prendere una decisione nei prossimi mesi: o riuscire a trovare un accordo per la cessione già in questa sessione di mercato, oppure rischiare una permanenza forzata che potrebbe rivelarsi deleteria anche dal punto di vista tecnico. La palla ora passa a Comolli e Chiellini, che saranno chiamati a gestire con lucidità e tempestività un dossier complesso e ricco di implicazioni, non solo economiche ma anche sportive.

La Juventus vuole tenere Conceicao e Kolo Muani

Nel frattempo, la Juventus non resta a guardare e sta già lavorando su altri fronti per rafforzare il reparto offensivo. Due nomi in cima alla lista dei desideri: Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao.

Entrambi sono considerati prioritari dalla dirigenza bianconera, che sta lavorando per trattenerli in rosa anche nella prossima stagione.

Per quanto riguarda l’attaccante francese, si lavora con il Paris Saint-Germain per trovare un’intesa sulla formula del trasferimento e sulle cifre. Diverso il discorso per Francisco Conceicao: l’esterno portoghese ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. La Juventus ha già avviato i contatti con Jorge Mendes, agente del giocatore, per provare a trovare una soluzione. L’idea sarebbe quella di pagare la clausola, ma dilazionando l’esborso su più anni e non in un’unica soluzione, così da non gravare troppo sul bilancio nell’immediato.