Oggi, alla Continassa, è previsto il raduno sotto la guida di Igor Tudor per dare il via a due settimane di preparazione atletica in vista del Mondiale per Club. L'obiettivo è recuperare rapidamente le energie dopo una stagione lunga e impegnativa, anche dal punto di vista mentale, e farsi trovare pronti per la trasferta in West Virginia.

Il gruppo a disposizione del tecnico croato sarà ristretto, a causa dei dieci giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Torneranno però alcuni volti noti come Rugani e Kostic, rientrati dai prestiti rispettivamente all’Ajax e al Fenerbahce.

Massima attenzione sarà rivolta alle condizioni fisiche di Gleison Bremer, fermo da ottobre per la rottura del legamento crociato e determinato a rientrare proprio in occasione del torneo. Da monitorare anche Teun Koopmeiners, fuori dai giochi da fine marzo per un problema al tendine d’Achille. Negli Stati Uniti, invece, non ci sarà Mattia Perin, recentemente operato alla mano destra.

Dall'infortunio al rientro in campo: il percorso di Bremer

Gleison Bremer si è infortunato il 2 ottobre 2024 durante la partita di UEFA Champions League tra Lipsia e Juventus, disputata alla Red Bull Arena. Nei primi minuti del match, nel tentativo di contrastare l'attaccante avversario Lois Openda, il difensore brasiliano ha subito una torsione innaturale del ginocchio sinistro, provocando una rottura del legamento crociato anteriore.

L'infortunio ha costretto Bremer a uscire dal campo dopo soli cinque minuti di gioco. Gli esami medici effettuati il giorno successivo al J-Medical hanno confermato la gravità della lesione . Il 8 ottobre, il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il suo recupero è stato seguito con grande attenzione dallo staff medico della Juventus, che ha lavorato per garantirgli un rientro in sicurezza e nelle migliori condizioni possibili. Il ritorno di Bremer rappresenta un elemento chiave per la stabilità difensiva della squadra in vista dell’importante appuntamento internazionale.

Il programma della Juventus al Mondiale per Club

La Juventus partirà per gli Stati Uniti il prossimo 14 giugno, dando così il via alla sua avventura nel Mondiale per Club. Dopo l’arrivo, sono previsti tre allenamenti prima del debutto ufficiale, fissato per il 19 giugno a Washington contro l’Al Ain, squadra degli Emirati Arabi.

Il secondo match è in programma il 22 giugno a Philadelphia, dove i bianconeri affronteranno i marocchini del Wydad Casablanca. Entrambe le gare saranno fondamentali per conquistare sei punti e presentarsi alla sfida decisiva del girone, il 26 giugno a Orlando contro il Manchester City. Un incontro che promette scintille e che potrebbe valere il primo posto nel gruppo, rievocando la vittoria per 2-0 della Juve contro i Citizens nella recente edizione della Champions League.