La Juventus è già al lavoro per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, subito dopo la conferma di Igor Tudor come allenatore. Il club bianconero è alla ricerca di quattro nuovi profili per migliorare la rosa, ma sono previsti ulteriori movimenti in entrata e in uscita qualora dovessero esserci cessioni. La dirigenza, insieme al tecnico croato, sta valutando con attenzione tutte le possibili opzioni per intervenire nei reparti chiave, incluso quello riguardante l'estremo difensore.

Infatti, uno dei temi più caldi riguarda proprio il ruolo del portiere.

Michele Di Gregorio, arrivato dal Monza la scorsa estate, è il titolare, ma la Juventus sta riflettendo sulla necessità di affiancargli un secondo portiere di livello, in grado di alternarsi con lui e garantire affidabilità tra i pali. Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, anche Tudor sta spingendo in questa direzione: “Tudor, insieme alla società, sta cercando di capire come migliorare la rosa e anche Tudor, come Conte, vorrebbe un portiere che possa competere con Di Gregorio.

Quindi ci sono buone chance che Perin lasci la Juventus nel corso di questo mercato.”

Perin piace al Milan

Le parole dell’esperto di mercato aprono così a un possibile addio di Mattia Perin, che potrebbe cercare maggiore spazio altrove. Con il numero 36 bianconero in uscita, la Juventus si muove, dunque, per individuare un nuovo portiere che possa garantire una sana competizione interna e assicurare affidabilità nel caso Di Gregorio non fosse disponibile.

La situazione è ancora fluida, ma i bianconeri stanno monitorando diversi profili. Lo stesso Moretto ha sottolineato: “Insomma la Juventus è già attenta al mercato dei portieri quindi occhio perché ci sono dei profili interessanti che poi racconteremo, una lista di nomi che la Juventus ha per eventualmente rinforzare la porta e inserire una figura che possa ripeto competere con Di Gregorio.” La ricerca è quindi avviata e, nei prossimi giorni, potrebbero emergere i primi nomi concreti. La sensazione è che, però, la Juventus cercherà con calma un nuovo portiere in attesa di trovare una sistemazione a Perin che piace anche al Milan. Allegri ha già lavorato con lui e lo vorrebbe anche il Milan.

Milik partirà con la Juventus per l’America

Nel frattempo, la Juventus è concentrata anche sull’impegno imminente al Mondiale per Club. La partenza per gli Stati Uniti è prevista per il 14 giugno e Igor Tudor ha già stilato la lista dei convocati. Tra i nomi spicca quello di Arek Milik che, dopo quasi un anno, torna a disposizione della squadra. Tuttavia, vista la lunga inattività, è probabile che il polacco non scenda in campo durante il torneo.

Tra i convocati figura anche Gleison Bremer, ancora alle prese con il recupero dal problema al ginocchio. Il difensore brasiliano tornerà presto ad allenarsi con il gruppo, ma anche per lui la priorità è il pieno recupero in vista dell’inizio del campionato.

La partecipazione al Mondiale per Club servirà soprattutto a ritrovare il ritmo e lavorare in gruppo, ma senza forzature.

La Juventus, dunque, si muove su più fronti: tra calciomercato e preparazione ai prossimi impegni internazionali, la stagione è già cominciata. Con Tudor al timone e una rosa da rinforzare, i prossimi giorni saranno decisivi per delineare il volto della nuova Juve.