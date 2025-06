“Credo che Comolli lasci perdere gli algoritmi e che punti a pianificare un mercato di livello magari prendendo un bravo Ds italiano”: con queste parole, affidate a un post su X, Paolo Paganini ha acceso i riflettori sulla situazione della Juventus dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City.

Il giornalista Rai ha sottolineato come, a suo avviso, la società bianconera debba intervenire nei quadri dirigenziali per programmare con maggiore efficacia il futuro e colmare il gap con le big europee. Secondo Paganini, Comolli, neo direttore generale della Juventus, dovrebbe puntare a prendere un direttore sportivo abile sul mercato, capace di individuare i giusti rinforzi e di cedere i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici.

La Juventus deve rinforzarsi

Il ko contro il Manchester City, infatti, ha messo a nudo la netta differenza di qualità tra le due squadre, confermando come la Juventus sia ancora distante dal livello dei top club europei. La partita è stata condizionata anche dal turnover operato da Igor Tudor, che ha scelto di far riposare alcuni titolari a causa dei numerosi impegni ravvicinati del Mondiale per club.

Una decisione che, alla luce del risultato, non ha pagato: i bianconeri sono apparsi meno brillanti e meno compatti, mentre il City ha fatto valere la propria superiorità tecnica e tattica.

La sconfitta ha inevitabilmente acceso polemiche e discussioni attorno alla Juventus, con molti tifosi che condividono le riflessioni del giornalista della Rai.

Il tema della pianificazione societaria, infatti, è cruciale: i bianconeri hanno bisogno di rinforzi per alzare la qualità della rosa e, allo stesso tempo, devono sfoltire l’organico cedendo giocatori che non stanno rendendo secondo le aspettative.

Si ferma Savona

Nel frattempo, la Juventus deve fare i conti anche con nuovi problemi legati agli infortuni. Durante la sfida contro il Manchester City, Nicolò Savona ha chiesto il cambio per un problema alla caviglia. Le prime sensazioni non sono affatto positive: il difensore ha lasciato lo stadio con le stampelle, preoccupando lo staff tecnico e i tifosi. Nelle prossime ore, Savona verrà sottoposto ad accertamenti medici per stabilire l’entità dell’infortunio, e la netta sensazione è che non sarà disponibile per il match contro il Real Madrid, valido per gli Ottavi di Finale del Mondiale per club.

La situazione di Savona complica ulteriormente i piani di Tudor, che dovrà trovare una soluzione per il reparto difensivo, già in emergenza. Con Bremer ancora out dopo la rottura del legamento crociato, sarà con ogni probabilità Gatti a sostituire l'ex Next Gen.