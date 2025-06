La Juventus si prepara a un mercato estivo all’insegna del rinnovamento, con l’intenzione di aumentare il numero di calciatori italiani in rosa. In cima alla lista dei desideri bianconeri per il centrocampo c’è il nome di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, che dopo la squalifica per il caso scommesse tornerà a disposizione dei Magpies nella prossima stagione.

L’interesse della Juve per Tonali non è una novità. Cristiano Giuntoli, ora ex responsabile dell’area tecnica bianconera, lo seguiva già da mesi e avrebbe voluto portarlo a Torino.

Nonostante il suo addio, Damien Comolli, il suo successore, sembra intenzionato a seguire la stessa pista, considerando Tonali un profilo ideale per rinforzare la mediana. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando una proposta di scambio con il Newcastle, mettendo sul piatto Douglas Luiz per convincere il club inglese a cedere il centrocampista italiano.

La Juventus cerca qualità a centrocampo

Tuttavia, la trattativa non sarà semplice. Il Newcastle ha appena ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e potrebbe decidere di puntare ancora su Tonali, soprattutto ora che potrà finalmente tornare in campo. La Juventus, però, è decisa a provarci fino in fondo, e Douglas Luiz rappresenta una pedina importante per tentare di ammorbidire la posizione degli inglesi.

Il centrocampista brasiliano, infatti, non ha lasciato il segno nella sua prima stagione a Torino. Anche con Tudor in panchina, ha trovato poco spazio e raramente ha brillato. Dopo un’annata complicata, Luiz potrebbe accogliere positivamente un ritorno in Premier League, dove in passato ha avuto esperienze più soddisfacenti. In questo incastro di mercato, tutti gli elementi sembrano allinearsi per un’operazione che, seppur complicata, non è da escludere.

Kolo Muani resta per il Mondiale per club

Intanto, arrivano buone notizie sul fronte Randal Kolo Muani. La Juve e il Paris Saint-Germain hanno trovato un’intesa per prolungare il prestito dell’attaccante francese almeno fino al Mondiale per Club.

A confermare la notizia è stato proprio il giocatore direttamente dal ritiro della nazionale transalpino: “Andrò con la Juve al Mondiale per Club”.

Inoltre a quanto pare Juventus e PSG stanno lavorando per un accordo anche oltre l’estate, cercando di estendere il prestito per un’altra stagione, magari con l’inserimento di un diritto o obbligo di riscatto. Kolo Muani, da parte sua, non ha nascosto il desiderio di restare a Torino: “Sono molto felice della Juve: spero di continuare lì, mi hanno accolto bene e mi diverto”.