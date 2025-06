La Juventus, almeno per il momento, non ha messo a segno nessun colpo in entrata in chiave calciomercato. Non ci saranno facce nuove al Mondiale per club, con Tudor che dovrà quindi tirare fuori il meglio dal gruppo che è arrivato quarto in campionato. Il tecnico, dopo i primi colloqui con Comolli, avrebbe chiesto quattro acquisti, uno per reparto. Per ora però nessuno è arrivato. Per quanto riguarda il reparto avanzato, prima c'è da risolvere la situazione legata all'attaccante serbo Dusan Vlahovic, che difficilmente resterà a Torino in vista della prossima stagione.

Juventus, senza l'addio di Vlahovic mercato difficile

La Juventus sta lavorando attentamente sul fronte calciomercato, sia sulle operazioni in entrata, che su quelle in uscita. Prima di apportare modifiche al reparto avanzato, il club bianconero vorrebbe trovare una sistemazione a Dusan Vlahovic, così da alleggerire anche il monte ingaggi. Il club bianconero dalla cessione del proprio attaccante spera di ricavare almeno 40-45 milioni di euro, cifra che potrebbe poi essere reinvestita per acquistare un nuovo bomber, un centravanti che per caratteristiche tecniche si adatterebbe meglio al modulo tattico di Igor Tudor.

Proprio con il tecnico croato la vecchia signora ha iniziato a pianificare la prossima stagione. L'obiettivo della Juventus è tornare ad essere competitiva non solo in Italia, ma anche in Europa.

I bianconeri monitorano con interesse Gyokeres, Retegui e Castro

Per il dopo Vlahovic la Juventus avrebbe iniziato a monitorare con un certo interesse una serie di profili.

Il cima alla lista dei desideri di Comolli, ci sarebbero: Gyokeres, Retegui e Castro. Il primo viene valutato dalla Sporting Lisbona circa 75 milioni di euro, cifra troppo alta, ma che la Juventus potrebbe cercare di abbassare inserendo nella trattativa con il club lusitano una contropartita tecnica. Tuttavia resta più probabile l'alternativa Retegui, l'Atalanta ad oggi valuterebbe il proprio attaccante 40-45 milioni di euro.

Come anticipato poc'anzi, la Juventus avrebbe iniziato a monitorare anche Santiago Castro. Il giovane e promettente attaccante del Bologna, è reduce da una stagione molto interessante. L'ex centravanti del Velez in 36 partite di Serie A disputate ha messo ha segno 8 gol nella sua prima stagione in Italia.

Il club rossoblù non sembra disposto a privarsi del proprio attaccante, ma la vecchia signora durante la sessione estiva di calciomercato potrebbe farsi avanti, mettendo sul piatto la prima offerta per cercare di portare a Torino il classe 2004, sbaragliando la concorrenza di altri top club europei.