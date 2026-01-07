Oltre alle mosse per il mercato invernale, la Juventus sta iniziando a pianificare i possibili colpi per la prossima campagna acquisti estiva. Una possibile rivoluzione potrebbe coinvolgere anche il pacchetto portiere con Michele Di Gregorio e Mattia Perin che potrebbero lasciare Torino. Per questo, la Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e valuta eventuali sostituti come Arijanet Muric, numero uno del Sassuolo.

Opzione Muric in caso di cessione di Perin e Di Gregorio

Il 27enne montenegrino è una delle rivelazioni del club neroverde.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed hanno attirato l'interesse di molti club italiani tra cui la Juventus. Stando ad alcuni rumor, i bianconeri potrebbero decidere di intavolare una trattativa per il prossimo giugno, in caso di addio da parte di Di Gregorio che piace a diversi club inglesi ma soprattutto di Mattia Perin che resta nei radar del Genoa. La valutazione del cartellino del portiere classe 98 si aggira attorno ai 18-20 milioni di euro, cifra inferiore rispetto a quella per Elia Caprile del Cagliari e Marco Carnesecchi dell'Atalanta, altri due profili monitorati dal club bianconero.

Buona capacità tecnica, prestanza fisica e grande dinamicità. Tutte caratteristiche che fanno di Muric un elemento da seguire e che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nella nuova Juventus targata Spalletti.

Idea Kessie per rinforzare il centrocampo a giugno

Altro reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione è il centrocampo. Oltre al sogno che risponde al nome di Sandro Tonali, la dirigenza juventina sta sondando eventuali alternativa al centrocampista italiano e tra queste c'è anche quella che porta a Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano classe 96 potrebbe lasciare l'Arabia visto il contratto in scadenza nel giugno 2026 con l'Al-Ahli e la sua volontà di tornare in Europa ed essere protagonista come fatto con la maglia del Milan. Stando ad alcuni rumors, la Juventus è molto attenta alla situazione ed in caso di mancato accorto tra le parti, potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta ed accaparrarsi le prestazioni dell'esperto centrocampo che si libererebbe a parametro zero.