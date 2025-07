Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese su Youtube, l'avventura di Arek Milik alla Juventus sarebbe sostanzialmente terminata. Discorso simile, stando alle parole del giornalista, varrebbe anche per Dusan Vlahovic, centravanti in uscita dal club bianconero.

Juventus, Albanese: 'Milik è giunto al termine della sua avventura in bianconero'

Il giornalista Giovanni Albanese ha registrato un video sul proprio canale Youtube e riferendosi ai movimenti di mercato nell'attacco della Juventus ha detto: "Arek Milik è praticamente giunto al termine della sua avventura a Torino.

L'anno scorso non lo abbiamo praticamente visto per motivi fisici e quest'anno per quella che è la sensazione, dovrebbe esserci davvero poco spazio per lui. Capiremo poi se sarà coinvolto meno nel pre-campionato in base alle attività che ci saranno, però insomma la sensazione forte è che il polacco sia più dentro che fuori".

Restando in tema attaccanti bianconeri in uscita, Albanese ha aggiunto: "Vlahovic al momento non sembra intenzionato a muoversi da Torino. Ha puntato i piedi e potrebbe anche rimanere e uscire a zero nel termine della prossima stagione. Questo in qualche modo mette pressione al club che dall'altra parte la Juventus potrebbe comunque provare a bypassare questa congestione sull'attaccante serbo, provando anche a fargli comprendere nel corso dell'avvicinamento all'inizio del campionato che davvero per lui ci potrà esserci poco spazio, probabilmente nessuno.

Anche perché Jonathan David arriva per fare il titolare e probabilmente giungeranno anche degli altri giocatori e un secondo attaccante la Juventus dà tutta la percezione di volerlo fare"

Albanese ha concluso dicendo: "In questo senso la proiezione per Dusan Vlahovic potrebbe essere quella di un impiego all'Arek Milik dell'ultima stagione, quindi praticamente quasi nullo. Un fatto che nell'anno del mondiale rischia di compromettere il suo percorso professionale, perché a 25 anni non puoi assolutamente permetterti di bucare una stagione. Vlahovic ha comunque già respinto i tentativi che sono arrivati dalla Turchia, soprattutto del Fenerbahce che era pronto a mettere 30 milioni sul tavolo per lui per la Juventus e 10 di stipendio per lui per 4 anni.

Ha già fatto sapere che non è intenzionato a prendere in considerazione l'Arabia Saudita e chiaramente ci sarà da comprendere quali altre destinazioni possono entrare nel vivo per lui da qui alla chiusura del mercato estivo".

Juve, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Bisogna arrivare al dunque su Vlahovic'

Le parole di Albanese, specie quelle su Vlahovic, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "L'importante è che la Juventus non rescinda il contratto. Se parte deve farlo senza creare minusvalenze, soprattutto se viene venduto in Italia. Fare diversamente sarebbe gravissimo" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Bisogna assolutamente arrivare al dunque con Vlahovic. Rischiamo di iniziare la stagione con una prima punta di ruolo e basta".