La Juventus sta pianificando nuove mosse sul mercato in entrata e in uscita, e uno dei nomi destinati a lasciare Torino è quello di Nico Gonzalez. L’argentino, arrivato tra grandi aspettative, non è riuscito a imporsi come titolare fisso e le sue prestazioni non hanno convinto né la dirigenza né il nuovo tecnico Igor Tudor. Il club bianconero ha deciso di metterlo sul mercato per finanziare l’arrivo di un profilo più funzionale al progetto tattico, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno è Jadon Sancho. Dunque, la cessione dell’argentino spianerebbe la strada all’arrivo dell’inglese in bianconero.

Si aspetta una proposta dall’Arabia

La Juventus punta a costruire una trequarti giovane, tecnica e imprevedibile, composta da Francisco Conceição, Kenan Yildiz e proprio Jadon Sancho. L’inglese, reduce da un prestito al Chelsea, è rientrato al Manchester United ma non rientra nei piani dei Red Devils. I bianconeri lo seguono da tempo e stanno cercando la formula giusta per portarlo a Torino. La cessione di Nico Gonzalez sarebbe un tassello fondamentale per sbloccare l’operazione.

L’argentino, a bilancio per circa 25 milioni di euro, ha ricevuto un’offerta importante dall’Al Ahli, club saudita disposto a versare 30 milioni. Un’entrata utile non solo per generare una plusvalenza, ma anche per liberare spazio salariale.

Secondo fonti vicine al giocatore, Nico Gonzalez sarebbe aperto al trasferimento in Arabia Saudita, attratto sia dal progetto sportivo che dalle condizioni economiche.

Il mercato è ancora lungo, ma la strategia della Juventus appare chiara: ringiovanire, alleggerire il monte ingaggi e puntare su profili tecnici e funzionali. I prossimi giorni potrebbero già essere decisivi per le uscite e per il possibile colpo Sancho.

Weah verso il Marsiglia

Parallelamente, un’altra operazione in uscita sta prendendo forma: quella di Timothy Weah. L’americano, anche lui arrivato con alte aspettative, non ha trovato continuità nella sua prima stagione a Torino e gradirebbe un ritorno in Ligue 1, dove aveva brillato con la maglia del Lille.

Il Marsiglia ha mostrato un interesse concreto e ha già raggiunto un accordo di massima con il giocatore. Resta da trovare l’intesa definitiva tra i due club.

La formula proposta dal club francese è quella di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come un numero minimo di presenze o il raggiungimento di obiettivi stagionali. La Juventus, pur consapevole di non voler svendere l’esterno statunitense, sembra intenzionata ad accontentare la volontà del giocatore, favorendo una soluzione che possa valorizzarlo altrove.

Con Nico Gonzalez e Weah in uscita, la Juventus sta lavorando per dare nuova forma alla zona offensiva. Conceição, confermato dopo una buona seconda parte di stagione, e Yildiz, ormai considerato un pilastro del progetto, saranno due pedine fondamentali. L’eventuale arrivo di Sancho rappresenterebbe il tassello di qualità richiesto da Tudor per completare una trequarti dinamica e moderna, capace di dare nuova linfa alla manovra offensiva bianconera.