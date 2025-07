"Ci sono tante operazioni in uscita per la Juventus: tra gli altri potrebbe partire anche Nonge": così si è espresso nelle ultime ore il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti a proposito del mercato dei bianconeri, che dopo aver acquistato David (ufficializzato ieri) sembrano adesso guardare più concretamente al capitolo cessioni.

Nonge è un classe 2005 e ha esordito in Serie A due anni fa sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il club bianconero avrebbe deciso di cederlo all'estero per dargli la possibilità di giocare e di maturare ancora in vista di un possibile futuro in prima squadra: "Potrebbe andare a giocare in Turchia" ha riferito al riguardo l'esperto di calciomercato dagli studi di Sky Sport.

Oltre a Nonge rimangono in uscita Weah e Douglas Luiz

"C’è Weah che interessa al Marsiglia - ha proseguito sempre Marchetti a proposito delle possibili uscite dal club bianconero - e poi ci sono altri movimenti che potrebbero permettere alla Juventus di avere un maggior agio sul mercato. È chiaro che gli elementi sul quali la Juventus punta per fare cassa sono quelli tipo Douglas Luiz, che sono costati molto ma che non hanno sicuramente dato alla Juventus quel qualcosa che sarebbe servito la scorsa stagione per non andare così in difficoltà".

A proposito in particolare del centrocampista brasiliano, nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi di uno scambio con Jadon Sancho del Manchester United: per il suo cartellino i Red Devils vogliono tra 25 e 30 milioni di euro che più o meno è la valutazione che la Juventus fa di Luiz, lo scenario dunque non è da scartare.

L'unico problema è costituito dai differenti ingaggi: Luiz percepisce 4,5 milioni l'anno, Sancho 15 lordi, andrà dunque trovata una quadra a livello economico.

Sul mercato anche Nico Gonzalez, in difesa c'è l'incognita Rugani

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino ci sarebbe anche Nico Gonzalez, che fin qui in bianconero non ha convinto: la prima parte della scorsa stagione l'ha trascorsa praticamente tutta ai box per infortunio, nella seconda ha invece avuto una maggiore continuità di impiego ma non di rendimento. Eccezion fatta per una manciata di reti (le più importanti contro Monza e Udinese nelle ultime giornate di campionato), l'argentino ha deluso esibendosi molto spesso in partite piuttosto abuliche.

In bilico c'è infine Daniele Rugani: il centrale di difesa toscano è rientrato dal prestito all'Ajax e ha ben figurato nella gara contro il Real Madrid disputata al Mondiale per Club, non è ancora chiaro se Tudor deciderà di trattenerlo. In caso contrario, la dirigenza dovrà prelevare un altro difensore centrale.