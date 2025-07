Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha parlato su Youtube della trattativa praticamente conclusa che ha portato Jonathan David alla Juventus, sottolineando come il canadese sia stato un buon affare ma che non rappresenterebbe per il club bianconero un miglioramento rispetto a Dusan Vlahovic.

Sabatini: 'David è un buon affare ma non è meglio di Dusan Vlahovic'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del primo colpo estivo della Juventus, Jonathan David, ha detto: "La società bianconera ha dunque chiuso la trattativa per il centravanti canadese e con buone condizioni d'acquisto perché grazie al contratto scaduto col Lille arriva a zero.

Le commissioni non sono state ancora rese pubbliche mentre l'ingaggio sarà da 6 milioni netti a stagione. Quindi è un buon affare? La risposta è sì, ma se la domanda invece è Jonathan David è meglio di Dusan Vlahovic, la risposta è no".

Sabatini ha proseguito: "Lo dico con grande sincerità, facendo comunque una premessa che è doverosa. Togliendo da qualsiasi valutazione di Dusan Vlaovic per un attimo tutti gli allegati e i problemi che sono condizionanti per l'opinione che c'è sul centravanti serbo, ovvero il fatto che è a scadenza di contratto, che guadagnerà 12 milioni per la prossima stagione e che non vuole andar via. Con questo voglio semplicemente dire che si sta scambiando la situazione contrattuale del numero 9 con il suo valore.

Il centravanti serbo è ancora un giocatore sicuramente affidabile e non trova mercato anche perché non vuole trovare mercato. Ora non ha richieste dall'Inghilterra dei club che una volta facevano la coda per lui, tipo l'Arsenal, il Manchester United o il Chelsea. Ci sarà un motivo, se Vlahovic lo vogliono il Fenerbahce più altre squadre in Turchia o comunque di livello inferiore? Sì, il motivo è che prende un ingaggio di 12 milioni e non ha intenzione di spalmarlo".

Su David nello specifico poi Sabatini ha detto: "È uno che gioca sul dischetto dell'area di rigore e come struttura fisica ricorda Gimenez del Milan. Fa tanti gol, segna anche tanti rigori e comunque nell'ultima Ligue 1 ha timbrato il cartellino per 16 volte, di cui sei su penalty.

In pratica 10 gol su azione, che non è comunque un numero banale. La Juventus è stata brava a battere la concorrenza alla scadenza del contratto, anche se poi tantissima concorrenza di livello top non c'era in Europa. Comunque non voglio smontare l'acquisto di David".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Jonathan David è molto meglio di Vlahovic'

Le parole di Sabatini sono state raccolte da molti tifosi della Juventus come una sorta di provocazione. "Ma ti rendi conto che Vlahovic non sa stoppare una palla, non la sa proteggere, spalle alla porta non ne tiene una neanche a pregarlo e poi tecnicamente è da serie D. David a mio avviso in questi anni ha dimostrato di essere molto meglio del serbo", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Per essere meglio di uno che non sa stoppare la palla non credo ci voglia molto".