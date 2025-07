Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, l'Inter potrebbe lanciare l'assalto a Christopher Nkunku del Chelsea ma solo se cedesse prima Marcus Thuram. Lo stesso Schira ha poi sottolineato che la Juve vorrebbe insistere per Jadon Sancho dello United.

Calciomercato Inter, Schira: 'Se vendono Thuram può arrivare Nkunku'

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube dell'Inter e dell'accostamento dei nerazzurri al nome di Christopher Nkunku del Chelsea: "Se la società nerazzurra riceve un'offerta da 60-70 milioni e vende Thuram può andare Nkunku, ma non lo compra come trequartista.

L'attaccante in quella posizione non ha logica di esistere perché è una seconda punta. Piuttosto sul transalpino c'è forte anche il Bayern Monaco, che come è risaputo dovrà fare a meno di Musiala, vittima di un grave infortunio rimediato nel mondiale per club dopo lo scontro con Donnarumma. C'è poi una grande occasione a livello internazionale sul mercato, purtroppo non per i club italiani, e si chiama Rodrygo. Il brasiliano che ha fatto il mondiale per club da spettatore, non ha mai giocato e col Real Madrid è un separato in casa. Gli spagnolo vogliono 120-130 milioni di euro più bonus per venderlo".

Schira ancora sull'Inter: "Negli scorsi giorni alla società nerazzurra è stato accostato il nome di Marco Asensio ma Cristian Chivu non cerca un esterno di sinistra, posizione dove lo spagnolo predilige giocare.

L'aston Villa, sembrava volersi tenere l'ex Real Madrid ma in realtà il calciatore non rientra nei piani degli inglesi. Quindi alla fine Asensio molto probabilmente verrà acquistato per 10 milioni dal Fenerbahce di Mourinho e firmerà un contratto triennale da 9 milioni a stagione".

Il giornalista restando in tema mercato ma parlando della Juventus ha detto: "Modesto inizia a muoversi e si insiste per Sancho: la bozza d'intesa per 4 anni con opzione per il quinto a 5 milioni più bonus con l'inglese c'è. Si cerca un'intesa con l'United: la società britannica vuole 25/30 milioni, la prima offerta della Juve è 15, quindi c'è ancora un un po' di distanza, ma le parti trattano. La Juve tra oggi e domani scioglierà i nodi su Conceicao ed è pronta a mettere sul piatto 24 milioni pagabili in quattro rate.

Vediamo se il Porto farà uno sconto e se accetterà questa rateizzazione".

Nkunku, una stagione di alti e bassi col Chelsea

Christopher Nkunku nella stagione 2024/25 ha vissuto alti e bassi: in Premier League il francese ha disputato 27 gare segnando tre reti.

Molto meglio ha fatto in Conference League, dove il classe '97 ha realizzato cinque gol e tre assist in nove match complessivi.